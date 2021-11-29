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    У центрі Дніпра невідомі зруйнували Ханукію (фото, відео)

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    Інцидент стався 29 листопада близько 6 години ранку в центрі міста біля ЦУМу - У центрі Дніпра невідомі зруйнували Ханукію (фото, відео)
    Інцидент стався 29 листопада близько 6 години ранку в центрі міста біля ЦУМу
    Фото: «Інформатор»

    Спочатку вандали ходили довкола неї, а потім почали штовхати

    У Дніпрі компанія молодих людей перевернула Ханукію. Опісля вандали просто втекли. Момент руйнування потрапив на камери відеоспостереження. Про це повідомляє Телеграм-канал Vgorode.

    Інцидент стався 29 листопада близько 6 години ранку в центрі міста біля ЦУМу. У мережі опублікували фото та відео поваленої Ханукії.

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    У центрі Дніпра невідомі зруйнували Ханукію (фото, відео)
    У центрі Дніпра невідомі зруйнували Ханукію (фото, відео)
    У центрі Дніпра невідомі зруйнували Ханукію (фото, відео)
    У центрі Дніпра невідомі зруйнували Ханукію (фото, відео)
    У центрі Дніпра невідомі зруйнували Ханукію (фото, відео)

    На відео видно, як молодики підійшли до Ханукії та спілкувалися між собою, що ж з нею робити. Спочатку вандали ходили довкола неї, а потім почали штовхати.

    Конструкція впала на землю та згасла. Хулігани водночас знімали все, що відбувалося, на камеру.

    Нагадаємо, євреї встановлять у центрі Києва найбільшу Менору до святкування Хануки.

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    Теги: Дніпро напад традиції
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    У центрі Дніпра невідомі зруйнували Ханукію (фото, відео)