У центрі Дніпра невідомі зруйнували Ханукію (фото, відео)

Спочатку вандали ходили довкола неї, а потім почали штовхати

У Дніпрі компанія молодих людей перевернула Ханукію. Опісля вандали просто втекли. Момент руйнування потрапив на камери відеоспостереження. Про це повідомляє Телеграм-канал Vgorode.

Інцидент стався 29 листопада близько 6 години ранку в центрі міста біля ЦУМу. У мережі опублікували фото та відео поваленої Ханукії.

На відео видно, як молодики підійшли до Ханукії та спілкувалися між собою, що ж з нею робити. Спочатку вандали ходили довкола неї, а потім почали штовхати.

Конструкція впала на землю та згасла. Хулігани водночас знімали все, що відбувалося, на камеру.

Нагадаємо, євреї встановлять у центрі Києва найбільшу Менору до святкування Хануки.