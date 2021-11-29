Перерахунок пенсій: як оформити послугу у смартфоні

Щоб зробити перерахунок пенсії, вже не треба стояти в чергах

На порталі «Дія» з’являться нові послуги

Для оформлення виплат пенсіонерам тепер не потрібно буде ходити до державних органів та стояти у чергах. Перерахунок пенсій можна отримати на порталі «Дія», повідомив глава Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Для отримання цієї послуги ми максимально автоматизували процес, щоб скоротити кількість документів, полів для заповнення та час очікування», – написав він.

Міністр також уточнив, що відтепер, щоб оформити виплату від держави, бабусям і дідусям не потрібно ходити в держоргани та стояти в чергах.

«Тепер вони зможуть зробити це, не виходячи з дому, на порталі «Дія». Потрібно заповнити анкету, завантажити необхідні документи та відправити заявку – і все. В умовах пандемії ці інновації допоможуть дорослим людям запобігти зайвим ризикам захворіти в чергах, а також збережуть їх здоров'я або навіть життя», – резюмував Федоров.

Також на порталі «Дія» в тестовому режимі запрацює послуга зміни місця проживання онлайн майже для всієї України. Ця послуга стане доступна з 1 грудня. Послугу можна буде отримати за один робочий день без відвідування трьох установ, 30 днів очікування і зайвих документів.

Також у «Дії» тепер можна легалізувати дачу. Нова послуга дає можливість легалізувати житлові, садові, дачні будинки або присадибні будівлі, які збудували до квітня 2015 року, без отримання дозвільних документів. Але – лише за умови, що їхня загальна площа не перевищує 300 кв. м.

Читайте також:



