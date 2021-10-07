«Дніпропетровськгаз» завершує підготовку газових мереж і обладнання до опалювального сезону

Фахівці «Дніпропетровськгазу» здійснили модернізацію 1,6 км газопроводів

Дніпропетровськгаз завершує підготовчі роботи для безперебійної доставки газу в осінньо-зимовий період. У 2021 році інвестиції у газорозподільні мережі Дніпропетровської області перевищать 17,5 млн грн.

Газорозподільну систему почали будувати ще у 60-х роках 20 століття. Кількість мереж, які потребують ремонту, щорічно зростає. АТ «Дніпропетровськгаз» проводить модернізацію газогону та газового обладнання для безперебійної та безаварійної роботи системи газопостачання області.

«Цього року, готуючись до опалювального сезону, спеціалісти компанії модернізували 27 газорегуляторних і 60 шафових газорегуляторних пунктів. Усі ШГРП замінили на сучасні аналоги виробництва RGC Production. Здійснені роботи забезпечать майже 606 тис. клієнтів області стабільною доставкою природного газу в зимовий період», говорить головний інженер АТ «Дніпропетровськгаз» Олександр Макаренко.

У рамках підготовки до осінньо-зимового періоду фахівці АТ «Дніпропетровськгаз» провели комплексне приладове обстеження 15 тис. км газових мереж. Вони ліквідували більше 50 тис. витоків газу. Також фахівці газорозподільної компанії здійснили модернізацію 1,6 км газопроводів, капітальний ремонт 31 анодних заземлень та 21 станцію катодного захисту, які захищають газові мережі від корозії.

Весь комплекс робіт виконується за рахунок коштів тарифу за розподіл природного газу. Тому, .

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектора, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізації галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайнято 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів і більше 8 млн споживачів газу.