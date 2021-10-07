Інвестиції в чисту енергетику та електромережі прискорять інтеграцію України з ЄС, – виконавчий директор ДТЕК

«Декарбонізація – один із ключових глобальних трендів, що визначає зміни в енергетиці», – зазначив Дмитро Сахарук

Щоб залучили потрібні інвестиції в Україну, спершу треба створити умови», – Сахарук

Декарбонізація енергетичного сектору через збільшення інвестиції в чисту енергетику, розвиток електромереж і синхронізація з європейською енергосистемою прискорять інтеграцію України з ЄС.

Про це на Українсько-еміратському бізнес-форумі в Дубаї заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

«Декарбонізація – один із ключових глобальних трендів, що визначає зміни в енергетиці. Ключовими складовими процесу є збільшення потужностей з виробництва енергії з відновлювальних джерел, розвиток систем накопичення енергії, реалізація водневих проєктів та модернізація електромереж. Інвестиції у їх розвиток дозволять Україні створити конкурентну енергетику, яка відповідає вимогам сталого розвитку, і тим самим зберегти свої позиції на європейському ринку», – зазначив Дмитро Сахарук.

За його словами, щоб залучили потрібні інвестиції в Україну, спершу треба створити умови – передбачуване законодавство та повага до інвесторів.

Нагадаємо, що 1 жовтня 2021 у Дубай розпочала свою роботу Всесвітня виставка Expo 2020, що триватиме до 31 березня 2022 року. Вперше Україна бере участь в Expo на найвищому рівні: представлений власний павільйон, в якому демонструватимуть світовій спільноті досягнення і потенціал України.

ДТЕК приєднався до української делегації представників енергетичної галузі та представляє досягнення та інновації в енергетиці. Вже протягом 170 років Всесвітні виставки Ехро є платформою для інновацій: формуючи сучасне суспільство, демонструючи нові винаходи та передбачаючи майбутнє. Ехро завжди ставали подіями світового масштабу, які формували хід людської історії, демонструючи світ тенденцій прийдешнього дня.