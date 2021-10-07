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    Одна з важливих магістралей Києва буде перекрита понад місяць

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    На Наддніпрянському шосу відремонтують смуги руху в напрямку Столичного шосе - Одна з важливих магістралей Києва буде перекрита понад місяць
    На Наддніпрянському шосу відремонтують смуги руху в напрямку Столичного шосе
    Фото з відкритих джерел

    На Наддніпрянському шосе розпочався ремонт

    До 15 листопада на Наддніпрянському шосе буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    На Наддніпрянському шосе розпочався середній ремонт. Аби продовжити термін експлуатації асфальту, на верхній шар влаштують захисне тонкошарове покриття. Роботи виконують у напрямку Столичного шосе.

    Нині на магістралі тривають підготовчі роботи. Основні ремонтні роботи заплановано виконувати на вихідних, щоб менше впливати на трафік.

    За сприятливих погодних умов роботи будуть закінчені до початку листопада.

    Під час робіт рух частково обмежено.

    Як повідомлялося, на естакаді Південного мосту триває ремонт опор із заміною деформаційних швів. Роботи, які розпочали на початку серпня, досі тривали під проїжджою частиною. З 2 жовтня розпочався ремонт на проїжджій частині мосту, зокрема, у напрямку лівого берега. Ремонтні роботи триватимуть до середини грудня.

    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор транспорт
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    Одна з важливих магістралей Києва буде перекрита понад місяць