Ізраїльська компанія почне продавати канабіс на автозаправках

Для цього створюється мережа спеціальних аптек, які отримали ліцензію на реалізацію медичної марихуани

Компанія «Сонол», що керує мережею автозаправних станцій (АЗС) в Ізраїлі, почне продавати медичний канабіс. Про це повідомляє vesty.co.il.

Для реалізації проєкту планується створити мережу спеціальних аптек. Інвестиції в проєкт складуть 30 млн шекелів (понад $9 млн).

Перші дві філії нової мережі аптек відкриються у містах Ейлаті та Модіїна вже в першому кварталі 2022 року. У них медичний канабіс відпускатимуть за рецептами. У кожному такому відділенні працюватиме дипломований фармацевт.

Як планує керівництво компанії, деякі філії нової мережі будуть міськими та розташуються поблизу магазинів мережі «Сіті-маркет», яку раніше придбав «Сонол». Більшість відділень цієї мережі розташовані в Тель-Авіві. «Сонол» планує створити в найближчі три роки десятки філій нової мережі аптек на всій території країни.

В останні роки всі паливні мережі в Ізраїлі намагаються розширити свій бізнес за рахунок продажу супутніх товарів. Це пов'язано з поступовим переходом на зелену енергію в Ізраїлі та скороченням використання пального, що забруднює навколишнє середовище. Наприклад, компанія «Паз» придбала мережі супермаркетів «Fresh market» і «Супер-Йуда», планує розширити свою діяльність і мережа АЗС «Делек».

Нова мережа аптек «Сонол» буде продавати й іншу фармацевтичну продукцію. У сфері продажу канабісу вона буде підкорятися чинним регуляторним правилам, встановленим міністерством охорони здоров'я Ізраїлю.

Нагадаємо, В Ізраїлі починають тестувати надшвидкий тест на коронавірус, що розпізнаватиме хворобу за слиною.

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