«Дніпропетровськгаз Збут» нагадав, як розраховуватись за газ без переплат новини компаній



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Кожен п’ятий клієнт «Дніпропетровськгаз Збут» сплачує за газ онлайн

Наразі для клієнтів «Дніпропетровськгаз Збуту» доступні відразу декілька сервісів, за допомогою яких можна сплатити за газ онлайн. Тож впродовж минулого року споживачі Дніпропетровської області за рік здійснили за їх допомогою понад 2,5 млн платіжних операцій.

Для користувачів Особистого кабінету на сайті 104.ua доступні платіжні платформи EasyPay, Portmone, Ipay, MasterPass. Окрім того, для зручності споживачів є також можливість сплатити через інтернет-банки Приват 24 та Ощад 24.

Найчастіше споживачі газу Дніпропетровської області сплачують за газ онлайн через Приват 24. Лише торік клієнти ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» здійснили понад 2,5 млн платіжних операцій.

«Наша компанія постійно розширює можливості для клієнтів. Відтак, у минулому році було розроблено Viber-бот, за допомогою якого можна завантажити платіжку та сплатити за газ онлайн. Споживачів, які оцінили переваги дистанційної оплати, стає все більше, адже розрахуватися за газопостачання можна в будь-який зручний час, прямо з дому або офісу, без черг і зайвих переплат», – говорить директор ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» Тетяна Соболь.

Варто зауважити, що «Дніпропетровськгаз Збут» оплачує банківський комісійний збір за кожним оплаченим рахунком в розмірі 0,3%. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 року №792 «Про забезпечення проведення розрахунків за природний газ». Однак, ряд банків і сервісів при оплаті за газ додатково стягують зі споживачів власний комісійний збір і самостійно визначають його розмір.