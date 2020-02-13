У Дніпрі затримали аферистів, які заправляли автівки побутовим газом



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Зріджений газ шахраї продавали через мережу підпільних АЗС уже за ринковими цінами Фото: Нацполіція

Правоохоронці вилучили у фігурантів справи підроблені звіти і незареєстровану зброю

У Дніпропетровській області група шахраїв продавала газ для потреб населення через мережу підпільних АЗС. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в четвер, 13 лютого.

Підозрювані створили комерційну структуру, яка через спеціалізовані аукціони дешево скуповувала скраплений газ для потреб населення. До органів місцевого самоврядування аферисти подавали підроблені списки звернень громадян негазифікованих районів Дніпропетровської, Запорізької і Миколаївської областей, які нібито звернулися до них за допомогою.

Зріджений газ шахраї продавали через мережу підпільних АЗС уже за ринковими цінами. Сума завданих державі збитків, за попередньою оцінкою, сягає десятків мільйонів гривень.

Правоохоронці вилучили у фігурантів справи підроблені звіти щодо реалізації скрапленого газу, «чорнові» записи, 15 тис. доларів і 80 тис. гривень, незареєстровану зброю, гранату і спеціалізовані автомобілі для перевезення зрідженого газу.

Шістьом особам повідомлено про підозру за статтями про службову підробку; присвоєння, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, організованою групою.