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    Газ дешевшає, а нарахування за опалення ростуть: киянам пояснили, чому вони платять більше

    • Розсилка
    Газ дешевшає, а нарахування за опалення ростуть: киянам пояснили, чому вони платять більше

    У Київтеплоенерго розповіли про фактори, що вплинули на розмір нарахувань за опалення в січні

    У Києві нарахування за опалення у січні 2020 року порівняно з базовим тарифом нижчі в середньому на 18%. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київтеплоенерго».

    Водночас, деякі клієнти зазначають, що нарахування в платіжках порівняно з січнем 2019 року або груднем 2019 року вищі. А в деяких випадках обсяги споживання тепла будинками в січні 2020 року більші, ніж минулого року, хоча зима тепліша.

    У Київтеплоенерго пояснили, чому так відбувається:

    • Вартість 1 Гкал тепла в січні 2020 року порівняно з базовою (тарифною) вартістю нижча майже на 300 грн і становить 1356,62 грн/Гкал.  Це на 18% нижче базового тарифу, затвердженого на опалювальний сезон 2019/2020.
    • При нарахуваннях за тепло враховується середньомісячна температура, визначена Укргідрометцентром. Зокрема, середньомісячна температура в січні 2020 року на 2 градуси нижча, ніж в грудні 2019 року. Відповідно, збільшилися обсяги споживання тепла будинками, і це вплинуло на суми в платіжках.
    • Газова «знижка» на опалення в грудні 2019 року становила 22%, а в січні 2020 року — 18% (вартість газу змінилась).
    • Нарахування за опалення проводяться згідно з показаннями будинкових лічильників, які Київтеплоенерго фіксує в останню декаду кожного місяця (з 20-го числа до останнього дня місяця). Від того, коли були зафіксовані показання лічильника, також залежить нарахування, що відображене в платіжці клієнта. Наприклад, в грудні 2019 року показання були зафіксовані станом на 23 число, а в січні 2020 року — станом на 28-ме. Таким чином, до розрахунку береться не календарний місяць, а кількість днів від і до фіксації показань лічильників в обох місяцях. Втім, за результатами опалювального сезону загальна сума нарахувань лишається такою ж.
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    У Київтеплоенерго зазначили, що всі клієнти можуть отримати уточнення з проведення нарахувань у відділеннях Центру комунального сервісу.

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