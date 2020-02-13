«Криворіжгаз» наполягає на підвищенні зарплат газовикам новини компаній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

АТ «Криворіжгаз» продовжуватиме діалог з Регулятором щодо підвищення зарплат газовиків до середніх по промисловості

Нові тарифи на доставку газу дозволять АТ «Криворіжгаз» збільшити середню зарплату на підприємстві на 12%. Але рівень оплати праці співробітників залишається нижчим за середні зарплати в промисловості по області. АТ «Криворіжгаз» продовжуватиме конструктивний діалог з НКРЕКП, щоб газовики мали достойну оплату праці.

Впродовж останніх років середня заробітна плата АТ «Криворіжгаз», передбачена в тарифі, складала 8766 грн на місяць. Втім, співробітники компанії отримували вищу оплату праці. АТ «Криворіжгаз» знайшло можливість виплачувати працівникам 11387 грн на місяць.

Це стало можливим завдяки спрямуванню ресурсів на заробітні плати з інших статей витрат. Цінуючи своїх працівників, АТ «Криворіжгаз» вирішили підвищити заробітні плати співробітникам. При цьому всі вони накопичували борги перед своїми контрагентами і постачальниками. Таким чином, газорозподільні підприємства продемонстрували, що власні співробітники - це головний пріоритет.

Нові тарифи на розподіл дозволять в цьому році переглянути діючі заробітні плати в бік підвищення. З січня на АТ «Криворіжгаз» вони складатимуть 13 009 грн на місяць. Втім, це не дозволить компанії витримувати конкуренцію за цінні кадри на ринку праці.

«Ми хочемо стимулювати і утримувати кращі кадри за рахунок достойної оплати праці. Адже АТ «Криворіжгаз» є сервісною компанією. І рівень оплати праці позначається на якості обслуговування клієнтів, - говорить Ганна Ричка, начальник управління з персоналу АТ «Криворіжгаз». - Тому ми будемо наполягати, що заробітні плати наших працівників мають бути не меншими за середню заробітну плату по промисловості у відповідній області».

Разом з тим, АТ «Криворіжгаз» продовжує інвестувати в своїх співробітників. Під брендом РГК вже відкрито перший центр навчання та розвитку, мережа яких згодом запрацює по всій Україні. Там здійснюється навчання та розвиток лінійного персоналу. Так само продовжується активне співробітництво з провідними українськими бізнес-школами, які працюють з працівниками середньої ланки і готують кадровий резерв для всіх газорозподільних підприємств.

АТ «Криворіжгаз» продовжить активно відстоювати інтереси своїх працівників і робити все можливе для того, щоб утримувати кращі кваліфіковані кадри на ринку. Зараз штат компанії укомплектований на 76%. Компанія не в змозі заповнити низку позицій, через низьку оплату праці, передбачену тарифом на розподіл. Так підприємству постійно бракує водіїв, електрозварювальників, слюсарів підземних газопроводів. Показник плинності кадрів складає 24% на рік, при нормі в 8-10 % для промислового сектору.