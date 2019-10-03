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    Економіка та фінанси

    Дніпровський металургійний комбінат призупиняє частину виробничих потужностей

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    Дніпровський металургійний комбінат призупиняє частину виробничих потужностей
    Фото: Укрінформ

    Причина призупинкв частиниосновних виробничих потужностей - глобальна криза на ринку металопродукції, зниження показників рентабельності і нестачі оборотних коштів

    Дніпровський металургійний комбінат, розташований у Кам'янському на Дніпропетровщині, вирішив призупинити частину виробничих потужностей. Про це говорітсям в повідомленні ДМК.

    «В умовах глобальної кризи на ринку металопродукції, зниження показників рентабельності і нестачі оборотних коштів Дніпровський меткомбінат змушений тимчасово призупинити частину основних виробничих потужностей», - йдеться в ньому.

    Згідно з повідомленням, з метою скорочення поточних витрат комбінату, а також збереження робочих місць адміністрацією підприємства прийнято рішення не вводити в роботу зупинені раніше на ремонт ДП-9, ГП-12 - в доменному цеху, кисневий конвертер №1, МНЛЗ-3 - в конвертерному.

    Персонал, який обслуговує ці виробничі ділянки, частково переходить на допоміжні роботи, частково виводиться в простій.

    Як повідомлялось, Господарський суд Дніпропетровської області почав справу про банкрутство ДМК.

    У січні-травні 2019 року ДМК збільшив виробництво прокату на 4% до 1,123 млн тонн порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

    ДМК вирішив побудувати доменну піч до 2021 року.

    Зазначимо, що 99,4% акцій ДМК належить корпорації «Індустріальний союз Донбасу».

    суд криза ремонт металургія Дніпропетровщина
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