Дніпровський металургійний комбінат призупиняє частину виробничих потужностей



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Фото: Укрінформ

Причина призупинкв частиниосновних виробничих потужностей - глобальна криза на ринку металопродукції, зниження показників рентабельності і нестачі оборотних коштів

Дніпровський металургійний комбінат, розташований у Кам'янському на Дніпропетровщині, вирішив призупинити частину виробничих потужностей. Про це говорітсям в повідомленні ДМК.

«В умовах глобальної кризи на ринку металопродукції, зниження показників рентабельності і нестачі оборотних коштів Дніпровський меткомбінат змушений тимчасово призупинити частину основних виробничих потужностей», - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, з метою скорочення поточних витрат комбінату, а також збереження робочих місць адміністрацією підприємства прийнято рішення не вводити в роботу зупинені раніше на ремонт ДП-9, ГП-12 - в доменному цеху, кисневий конвертер №1, МНЛЗ-3 - в конвертерному.

Персонал, який обслуговує ці виробничі ділянки, частково переходить на допоміжні роботи, частково виводиться в простій.

Як повідомлялось, Господарський суд Дніпропетровської області почав справу про банкрутство ДМК.

У січні-травні 2019 року ДМК збільшив виробництво прокату на 4% до 1,123 млн тонн порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

ДМК вирішив побудувати доменну піч до 2021 року.

Зазначимо, що 99,4% акцій ДМК належить корпорації «Індустріальний союз Донбасу».