Дніпровський металургійний комбінат призупиняє частину виробничих потужностей
Причина призупинкв частиниосновних виробничих потужностей - глобальна криза на ринку металопродукції, зниження показників рентабельності і нестачі оборотних коштів
Дніпровський металургійний комбінат, розташований у Кам'янському на Дніпропетровщині, вирішив призупинити частину виробничих потужностей. Про це говорітсям в повідомленні ДМК.
«В умовах глобальної кризи на ринку металопродукції, зниження показників рентабельності і нестачі оборотних коштів Дніпровський меткомбінат змушений тимчасово призупинити частину основних виробничих потужностей», - йдеться в ньому.
Згідно з повідомленням, з метою скорочення поточних витрат комбінату, а також збереження робочих місць адміністрацією підприємства прийнято рішення не вводити в роботу зупинені раніше на ремонт ДП-9, ГП-12 - в доменному цеху, кисневий конвертер №1, МНЛЗ-3 - в конвертерному.
Персонал, який обслуговує ці виробничі ділянки, частково переходить на допоміжні роботи, частково виводиться в простій.
Як повідомлялось, Господарський суд Дніпропетровської області почав справу про банкрутство ДМК.
У січні-травні 2019 року ДМК збільшив виробництво прокату на 4% до 1,123 млн тонн порівняно з аналогічним періодом 2018 року.
ДМК вирішив побудувати доменну піч до 2021 року.
Зазначимо, що 99,4% акцій ДМК належить корпорації «Індустріальний союз Донбасу».