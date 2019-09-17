Україна може втратити три чверті експорту залізорудної сировини у разі прийняття законопроєкту №1210



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Навіть працівники фіскальної служби визнають, що прийняття законопроєкту в нинішньому вигляді фактично включить режим автопотопленія галузі в умовах зниження цін на світовому ринку

Ухвалення законопроєкту №1210 призведе до втрати для українських виробників трьох чвертей експорту залізорудної сировини у разі падіння світових цін. Про це заявив президент Об'єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков після наради в ДФС, присвяченої питанню зміни ставок рентних платежів, пише МінПром.

«Навіть працівники фіскальної служби визнають, що прийняття законопроєкту в нинішньому вигляді фактично включить режим автопотопленія галузі в умовах зниження цін на світовому ринку. А ми все чекаємо, що ринки підуть на спад вже в наступному році», - зазначив він.

Каленков висловив упевненість, що в разі прийняття законопроєкту №1210 фінансові втрати української держави значно перевищать надходження від підвищених ставок рентних платежів. «Зупиниться частина виробництва, оскільки ми втратимо китайський і більшу частину європейського ринку. Тобто фактично ми втратимо 75% всього нашого експорту ЗРС. Під питанням стоїть понад $2 млрд валютної виручки», - підкреслив він.

Як зазначив президент «Укрметалургпрома», оскільки витрати на гірничорудних підприємствах носять умовно-постійний характер, то єдиним способом впоратися зі зростаючими витратами для ГЗК неминуче стане звільнення співробітників.

«Природно, всі наші підприємства соціально-відповідальні, і вони будуть вдаватися до звільнень лише в останню чергу. Але ми всі повинні розуміти, що під питанням стоять працівники всієї галузі. Тільки в Кривому Розі на ГЗК працюють 50 тис. людей і 80 тис. в суміжних галузях в цьому регіоні. Таким чином, необдумане прийняття законопроєкту поставить під питання робочі місця усіх цих людей», - зазначив Каленков.

Як повідомлялося, Citigroup Inc. прогнозує падіння цін на залізну руду у довгостроковій перспективі, оскільки вплив ослаблення попиту в Китаї, який є основним покупцем, буде більш ніж компенсувати зростання споживання, яке спостерігається на інших ринках, що розвиваються, включаючи Індію.

За прогнозами Citigroup, ціни на руду в поточному році застигнуть на «еталонних» 90 дол./тонну, а потім, до кінця 2020 року, впадуть до 75 дол./тонну і продовжать зниження до 55 дол./тонну.