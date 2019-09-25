Збитки на мільярди: нові правки Ради завдадуть шкоди українському бізнесу



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«Діалогу влади на рівні Верховної Ради і бізнесу немає», - заявив голова Федерації металургів України Сергій Біленький

Підвищення ренти на видобуток залізної руди в 4,5 рази суттєво підірве галузь і завдасть збитків державі на мільярди гривень.

Про це Obozrevatel розповів голова Федерації металургів України Сергій Біленький, коментуючи податкові поправки, які планує прийняти Верховна Рада. Зараз же в парламенті йде обговорення даних ініціатив, але сам діалог з бізнесом, за словами фахівця, чисто формальний.

«Нам пообіцяли, що якісь наші пропозиції будуть враховані між першим і другим читанням, але законопроекти 1012 і 1012-1 приймуть. Тому, на жаль, доводиться констатувати - діалогу влади на рівні Верховної Ради і бізнесу, немає. Координації між Радою і урядом теж немає.

Прем'єр-міністр з одного боку заявляє, що зміни до Податкового кодексу обговорюватимуть навесні, а прийняті будуть не раніше 2021 року, при цьому парламент вносить кардинальні зміни. Наші витрати через підвищення в 4-5 разів тарифів зростуть не менше ніж на 8,5 мільярда гривень на рік», - підкреслив Біленький.

Такі зміни можуть просто погубити галузь. При цьому фахівець відзначає, що такий дивний інтерес спостерігається з боку Ради тільки до залізної руди, рента ж на інші види сировини не збільшується.

«Ми порахували, якщо держава отримає додатково 8,5 мільярда гривень від ренти, то втратить близько 11,5 мільярдів податку на прибуток від цих же підприємств. Оскільки, як мінімум на 20% будуть скорочені обсяги виробництва, ми втратимо значну частину експорту - Китай повністю, частина в країни ЄС. Можливо, рентабельним залишиться лише внутрішній ринок за рахунок більш дешевої доставки», - підсумував Біленький.

Як відомо, законопроектом №1210 пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, але і збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ - сьогодні це 33%. Також пропонується в якості бази для оподаткування брати вартість товарної продукції (в т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) з вмістом Fe62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

Як повідомлялося раніше, міжнародна аудиторська компанія PWC провела дослідження згідно з яким, зміни до Податкового кодексу, закладені в законопроекті №1210, зроблять рентні платежі в співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже в 10 разів більші, ніж в Росії, а також стануть вищі, ніж в Австралії, Бразилії та Китаї.