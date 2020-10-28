Доказів злочину у справі «Роттердам+» немає, – прокурор САП



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27 жовтня Вищий антикорупційний суд переглянув своє рішення у справі «Роттердам+»

У слідства немає підстав для складання обвинувачень у справі «Роттердам+» через відсутність у діях підозрюваних осіб складу злочину.

Про це повідомив старший прокурор групи прокурорів САП Віталій Пономаренко.

«Оцінивши докази в сукупності і визнавши їх достатніми для складення обвинувального акту, прокурор відкриває сам або дає доручення органу слідства про відкриття матеріалів і доступ сторони захисту до цих матеріалів. А якщо прокурор не визнав таких доказів достатніми, тоді залишається третє – закрити кримінальне провадження. Що було мною і виконано», - повідомив прокурор під час судового засідання 27 жовтня.

Він зазначив, що САП прийняла рішення про закриття справи в частині підозрюваних, оскільки сукупність зібраних слідством матеріалів не дає підстав чітко прийти до висновку і стверджувати про наявність матеріальної шкоди і збитків, про її доведеність, як це вимагає Кримінально-процесуальний кодекс.

«Мною виконані норми Кримінально-процесуального кодексу з урахуванням на ті матеріали, які були здобуті під час досудового розслідування, з урахуванням фактично закінчення строків досудового розслідування. Прийнято законне, мотивоване рішення, яке викладене у формі постанови, яка відповідає Кримінально-процесуальному кодексу», - пояснив прокурор Пономаренко свою позицію.

27 жовтня Вищий антикорупційний суд несподівано переглянув своє рішення у справі «Роттердам+» і скасував постанову прокуратури про закриття справи через відсутність складу злочину.

Таке рішення суд прийняв за заявою Нікопольського заводу феросплавів Ігоря Коломойського. За твердженням адвокатів, на суддю чинився безпрецедентний політичний тиск з боку заявника.

У вересні цей же суд визнав закриття справи «Роттердам+» повністю законним і обґрунтованим, вивчивши зібрані за 3,5 року матеріали слідства. Тоді суд прийшов до висновку, що немає доказів вчинення злочину і заподіяння шкоди від дії формули.

Нагадаємо, справу «Роттердам +» було закрито прокуратурою 27 серпня 2020 року через відсутність складу злочину. Це рішення незабаром підтвердив Офіс генерального прокурора, а також Вищий антикорупційний суд.