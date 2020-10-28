Суд поновив справу «Роттердам+» під тиском Коломойського, – Наливайченко



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За оцінками Наливайченка, ВАКС змусили прийняти рішення, яке суперечить його ж вердикту місячної давності

Вищий антикорупційний суд України скасував постанову про закриття справи «Роттердам+ під тиском Ігоря Коломойського, несподівано змінивши свою позицію по цій справі на 180 градусів.

Про це в ефірі телеканалу «Україна24» заявив народний депутат, колишній голова СБУ Валентин Наливайченко.

«Я можу сказати професійно, що в одному й тому ж суді, тим більше в новому Вищому антикорупційному, не може бути двох протилежних рішень. Тому що це та сама установа. Законодавство України не змінювалося за цей час. Відтак я погоджуюся, що це безумовно було рішення під тиском. У нас, у народних депутатів, є всі підстави вважати, що це справді пан Коломойський і що це справді комерційні інтереси», - повідомив Наливайченко.

За його оцінками, ВАКС по суті змусили прийняти рішення, яке повністю суперечить його ж вердикту місячної давності.

«На мій погляд, це рішення нічого доброго не дає насамперед і в першу чергу самому Вищому антикорупційному суду. Тримати позицію, не прогинатися під тиском – це набагато важливіше, ніж тимчасові обставини», - зазначив Наливайченко.

Екс-голова СБУ с огляду на ті матеріали справи, які були публічно озвучені в суді, зазначив, що справа «Роттердам+» в будь-якому випадку немає жодної перспективи і згодом знову буде закрита через відсутність складу злочину.

«А мій прогноз щодо справи – я думаю, ми знову побачимо закриття справи в черговий раз, тому що комплексна експертиза, яку зробила і Служба безпеки України, і наукові, і інші дослідницькі інститути в Україні, чітко визначила, що немає збитків, немає відповідно наслідків, немає суті для провадження і справи в суді», - додав народний депутат.

Напередодні Вищий антикорупційний суд несподівано переглянув своє рішення у справі «Роттердам+» і скасував постанову прокуратури про закриття справи через відсутність складу злочину.

Таке рішення суд прийняв за заявою Нікопольського заводу феросплавів Ігоря Коломойського. За твердженням адвокатів, на суддю чинився безпрецедентний політичний тиск з боку заявника.

У вересні цей же суд визнав закриття справи «Роттердам+» повністю законним і обґрунтованим, вивчивши зібрані за 3,5 року матеріали слідства. Тоді суд прийшов до висновку, що немає доказів вчинення злочину і заподіяння шкоди від дії формули.

Нагадаємо, справу «Роттердам +» було закрито прокуратурою 27 серпня 2020 року через відсутність складу злочину. Це рішення незабаром підтвердив Офіс генерального прокурора, а також Вищий антикорупційний суд.