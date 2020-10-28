Кабмін скасував «карантинні» обмеження зарплат для керівників держпідприємств



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Конституційний суд у серпні визнав обмеження уряду щодо заробітних плат чиновників і суддів на час карантину – неконституційним

Від жовтня посадовці будуть отримувати повну зарплату

Кабінет міністрів скасував обмеження розміру заробітних плат керівників, членів виконавчих органів та членів наглядових рад держаних підприємств. Про це йдеться на урядовому порталі.

Зазначається, що від жовтня посадовці будуть отримувати повну зарплату.

«У жовтні 2020 року та в подальшому розмір заробітної плати керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки визначається згідно з умовами контрактів», – йдеться в постанові від 26 жовтня 2020 р. № 996.

Документом скасовуються деякі нормативні акти уряду та відновлюється дія пункту 2 постанови Кабінету міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 141 «Питання умов і розмірів оплати праці керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки».

До відома, з введенням карантину в березні цього року виплати чиновникам високого рангу і керівництву держкомпаній були обмежені 10 мінімальними зарплатами - 47,23 тис грн.

У програмі співпраці з МВФ stand by влада України взяла на себе зобов'язання скасувати це обмеження до 1 липня. В кінці цієї сесії в першій половині липня президент вніс відповідне питання до Верховної Ради на позачергову сесію, проте потім відкликав його.

Нагадаємо, у серпні Конституційний суд визнав неконституційними встановлені урядовою постановою №392 так звані карантинні обмеження, а також обмеження заробітних плат до 47 тисяч гривень.

Проте уряд залишив обмеження зарплат у 47 тис. грн для керівників, членів наглядових рад суб’єктів господарювання держсектору економіки (включаючи державні банки), управління якими здійснюється відповідно до законодавства про управління об’єктами державної власності.

16 вересня Кабмін скасував обмеження зарплат членам правління та наглядових рад державних «Ощадбанку», «Приватбанку» та «Укрексімбанку».

Як повідомлялося, Світовий банк спрогнозував наслідки підвищення мінімальної зарплати в Україні.