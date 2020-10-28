НАБУ перевірить, як приватизували готель «Дніпро» за кредит банку «Січ»



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ВАКС виніс ухвалу про перевірку продажу готелю 7 вересня у відповідь на скаргу адвокатки Ольги Колесник

Фонд держмайна продав готель на аукціоні 15 липня ТОВ «Смартленд», яке запропонувало 1,111 млрд грн

Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про ймовірне зловживання владою та службовим становищем головою Фонду державного майна Дмитром Сенниченком під час продажу державного ПрАТ «Готель «Дніпро». Про це йдеться у розслідуванні «Наші гроші».

ВАКС виніс таку ухвалу виніс 7 вересня у відповідь на скаргу адвокатки Ольги Колесник, але ЗМІ її оприлюднили лише сьогодні.

ФДМ провів аукціон з продажу готелю ще 15 липня. За його результатами договір куплі-проддажу було укладено з ТОВ «Смартленд», яке запропонувало 1,111 млрд грн.

Фонд пишався цим продажем.

Позивач звернула увагу на те, що в довідках фірми та в ЗМІ були названі різні бенефіціари, а також було порушено положення законодавства про приватизацію за кредитні кошти.

ФДМ та «Смартленд» 14 серпня уклали угоду про купівлю готелю «Дніпро». Після цього 26 серпня «Смартленд» уклав кредитний договір з АТ «Банк Січ» на умовах відкриття кредитної лінії. А 16 вересня позачергові загальні збори акціонерів банку «Січ» погодили виділення «Смартленд» кредитної лінії на 1,05 млрд грн під 9% на 10 років.

Заставою став депозит неназваного поручителя.

В той же день акціонери банку «Січ» погодили залучення коштів Нацбанку за генеральним кредитним договором на 1,5 млрд грн. «Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з НБУ за операціями з рефінансування в межах відповідного генерального кредитного договору та не погашені АТ «Банк Січ», – повідомив банк. В липні-вересні банк «Січ» отримав рефінансування лише на 224 млн грн.

Вже 14 вересня була завершена оплата купівлі «Дніпра».

Раніше плани надати кредит «Смартленду» мав РВС Банк, який планував це питання розглянути на зборах акціонерів у вересні. Кредит планували видати під депозит ТОВ «Газ ком трейд», яким володіє мешканець Прилук Олександр Кривенко.

Закон «Про приватизацію державного і комунального майна» дозволяє придбати об’єкт за кредитні кошти. Але учасник торгів має повідомити про кредитора та документально підтвердити, що він бажає розглянути можливість кредитування в разі обрання цього учасника переможцем аукціону. В оприлюднених в «Prozorro.Продажі» документах «Смартленд» відсутня згадка про потенційних кредиторів.

В фінзвіті підприємство вказало, що його активи за 2019 рік склали 5,55 млн грн, дохід від реалізації продукції – 8,2 млн грн, а чистий прибуток – 667 тис грн. Участь в аукціоні ФДМ коштувала 8,09 млн грн.

Основними акціонерами АТ «Банк Січ» є Андрій Мельник, Олег Баланда та Валерій Раздорожний. 30 жовтня 2019 року НБУ визнав наявність вирішального впливу Дениса Горбуненко на діяльність банку «Січ» і визнав його власником істотної участі в банку незалежно від формального володіння. У січні 2020-го ексакціонер Родовід Банку Денис Горбуненко подав до НБУ пакет документів на отримання дозволу купити частку в капіталі банку «Січ».

РВС Банк належить Олександру Стецюку, експомічнику екснардепа Руслану Демчаку, якому формально належить лише 1%. У серпні-вересні банк отримав рефінансування на 420,8 млн грн.

Засновниками ТОВ «Смартленд» вказані Максим Терещук та ТОВ «Айс Таун» Олексія Ігуніна.

Після аукціону «справжнім» покупцем готелю назвав себе бізнесмен Олександр Коханівський, який заявив, що створить у готелі центр для кіберспорту. Він відмовився називати публічно хто ще крім нього взяв фінансову участь у придбанні готелю. Після цього видання «Kyivpost» повідомило з посилання на урядове джерело, що серед покупців «Дніпра» є букмекерська компанія «Parimatch».

Це не перший випадок, коли приватизація державного майна відбувається за кредитні кошти. За часів президентства Віктора Януковича приватизація «Укртелекому» відбувалася за рахунок кредитів державних Ощадбанку та Укрексімбанку. Право власності на «Укртелеком» оскаржується досі.