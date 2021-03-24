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    Економіка та фінанси

    Долар знову різко подорожчав: курс валют на 25 березня

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    Долар знову різко подорожчав: курс валют на 25 березня

    Офіційний курс долара росте другий день підряд

    Національний банк України (НБУ) на 25 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,87 гривень за долар. Курс на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським вдень.

    Про це свідчать дані на сайті регулятора.

    Офіційний курс гривні до долара на 25 березня встановлено на такому рівні: 27,8706 гривень за 1 долар (+0,1411 грн). При цьому курс долара на 24 березня становить 27,7295 гривень за 1 долар.

    Таким чином, офіційний курс долара росте другий день підряд.

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    Як повідомлялося, минулого та цього робочого тижня тренд на зміцнення гривні продовжився, хоча є символічним, на кілька копійок. Але до курсу 27,5 грн за долар, який був у березні 2020 року, залишилося зовсім небагато.

    На вівторок, 16 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,64 грн/$.

    Нагадаємо, в Україні в 2021 році змінять правила купівлі доларів, ліміти на операції з валютою можуть прибрати.

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    Теги: Національний банк курс валют банк
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