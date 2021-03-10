Купуємо долар по-новому: Нацбанк змінив правила валютних операцій

Чому лібералізація важлива для нас, і яких послаблень ще чекати...

В Україні в 2021 році змінять правила купівлі доларів, ліміти на операції з валютою можуть прибрати. За словами експертів, це один із фінальних етапів лібералізації валютного ринку, який, як здається на перший погляд, потрібен тільки бізнесу для роботи з іншими країнами. Але насправді це зачепить кожного українця.

Навіщо міняти правила?

Багато років на українському валютному ринку діяв принцип: все, що не передбачено законом, – заборонено. Вирішальним документом у таких випадках слугував Декрет про валютне регулювання від 1993-го. Він повинен був запобігти відтоку валюти з країни, але водночас зупиняв і приплив. Це негативно впливало на інвестиційний клімат в Україні. Тому в НБУ почали поступово переходити до нового принципу валютної політики та знімати обмеження.

Передусім, зміни стосуються підприємців, які працюють із іноземними ринками. Наприклад, раніше вони повинні були обов'язково продавати частину валютної виручки всередині країни. Якщо ж потім на виручені гроші потрібно було купувати, наприклад, обладнання за кордоном – гривні знову доводилося міняти на долари. Тому частина прибутку просто губилася на курсі. У 2014-му, щоб зупинити девальвацію гривні, підприємців зобов'язали продавати всі 100% валютної виручки. До 2019-го норму зменшили до 30%, а потім взагалі скасували.

Для пересічного українця користь від повноцінної валютної лібералізації не очевидна. Не багато громадян інвестує в акції іноземних компаній або оплачує навчання дітей за кордоном. Але насправді лібералізація несе користь всім українцям, тому що вона відкриває умови для припливу іноземних інвестицій і стабілізує курс долара.

«Лібералізація збільшує ліквідність валютного ринку, – пояснює радник голови правління «Кредитвест банку» Василь Невмержицький. – Говорячи простою мовою, збільшує обсяг валютообмінних операцій і обіговість валюти. На практиці це призводить до більш стабільного курсу долара, який, до того ж, дедалі точніше відображає реальну вартість гривні. Це не порожні слова. Середній денний обсяг торгів на міжбанку за останні три роки зріс у півтора рази. І продовжує зростати. Це досягається не тільки за рахунок збільшення експортної виручки, а й за рахунок розширення учасників торгів. Що більше їх стає, то рівніший ринок».

Які нововведення на ринку вже працюють?

Курс на лібералізацію валютного ринку активно стартував ще в 2019-му, з ухваленням закону «Про валюту й валютні операції». Пізніше його підкріпили низкою постанов НБУ. Наслідки послаблення в роботі з валютою торкнулися як бізнесу, так і фізичних осіб. Наприклад, тепер валютою можна розплачуватися за великі покупки за кордоном (до 150 тис. грн); виплачувати заробітні плати іноземцям в офіційних представництвах різних держав; нараховувати добові для закордонних відряджень. Крім того, торгувати валютою дозволили поштовим відділенням, кредитним спілкам і ломбардам.

Із 17 січня 2021-го НБУ скасував ще ряд обмежень:

Банкам і фінансовим організаціям дозволили купувати валюту в населення в терміналах самообслуговування.

Переводити валюту за кордон і отримувати її можна, використовуючи цифрові паспорти в мобільному додатку «Дія».

Клієнтам юридичним і фізичним особам дозволили проводити операції з продажу іноземної валюти на умовах «форвард» (контракт на продаж у майбутньому).

«Форвард – це класичний інструмент для хеджування валютного ризику або для заробітку на коливаннях курсів валют, – розповідає виконавча директорка Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова. – Наприклад, для компанії, яка закуповує сировину за кордоном, валютний форвард дозволяє заздалегідь визначити обмінний курс і вилучити ризик несподіваних втрат через коливання ринкового курсу в день майбутньої покупки. Фізичні особи рідко потребують такого хеджування (наприклад, для оплати навчання або лікування за кордоном), але можуть використовувати форварди для заробітку. Проте коливання курсу можуть приводити і до збитків».

Яких послаблень чекати від НБУ надалі?

Наступний етап лібералізації – дозвіл купувати валюту всім юридичним особам без зобов'язань у вигляді зовнішньоекономічних контрактів. У кінці минулого року Нацбанк анонсував це пом'якшення на 2021-й. У сутності, це означає, що будь-яка компанія зможе купити на міжбанку валюту, як це робить людина в обмінному пункті, пояснює Невмержицький:

«Це дозволить збільшити ліквідність валютного ринку в середньостроковій перспективі. Але на першому етапі не ймовірне зростання попиту на валюту, який спровокує подорожчання долара. НБУ добре це розуміє, тому не поспішає з впровадженням цього послаблення і розраховує оптимальний момент. Для мінімізації впливу на ринок, робити це краще на стійкому тренді до зміцнення гривні».

Що буде з лімітами на валютні операції?

За чинними правилами, українці можуть робити перекази й купувати валюту на суму до 400 тис. грн на день. За кордон можна вивозити до 10 тис. євро. Якщо потрібно більше – необхідно надати документи про походження коштів. Глобальна стратегія НБУ має на увазі перехід до концепції вільного руху капіталу. Це означає відсутність обмежень під час купівлі та продажу валюти, переказів, а також інвестування за кордон.

«Тут працює дуже простий принцип: якщо ти дозволяєш вільно виводити валюту з країни, зростає і потік валюти всередину, – пояснює Василь Невмержицький. – Адже в такому разі інвестор розуміє, що може вільно і будь-якої миті перерахувати кошти в іншу країну, інвестувати в інший актив».

Останнє розширення лімітів для населення відбулося лише місяць тому. Для операцій із інвестування за кордон, розміщення коштів на власних закордонних рахунках, переказу грошей за договором страхування життя, надання позик нерезидентам ліміт підняли з 100 000 євро до 200 000 євро на рік.

«Сьогодні НБУ робить невеликі кроки, які не мають істотного впливу на загальний баланс попиту й пропозиції на валютному ринку, – каже Олена Коробкова. – Більш радикальні зміни, зокрема повне скасування обмежень щодо інвестицій юридичних та фізичних осіб за кордон, можливі тільки після імплементації в Україні BEPS, тобто Плану протидії розмиванню бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування».

Цей план за максимально вільного руху капіталу зобов'яже бізнес платити податки там, де був створений дохід. Завдяки цьому Україна не обмежуватиме своїх громадян, але й не зазнаватиме збитків.

Лібералізація валютного ринку – важлива для подальшого розвитку фінансової системи держави. Вона дозволить нам тісніше інтегруватися в світові економічні процеси й залучати інвестиції з-за кордону. А це зі свого боку може стати двигуном для розвитку промисловості, створення нових робочих місць і загалом успішного зростання економіки всієї країни.

Джерело: Обозреватель