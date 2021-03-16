Долар і євро дешевшають: курс валют на 16 березня

Гривня зміцнилася ще на 7 коп.

На вівторок, 16 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,64 грн/$, що менше майже на 7 коп. в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

На 15 березня було встановлено офіційний курс гривні до долара на рівні 27,73 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 16 березня встановлено на рівні 32,95 грн/євро, тоді як на 15 березня він становив 33,08 грн/євро.

Таким чином, Нацбанк продовжує зміцнювати гривню.

Офіційний курс гривні до долара та євро. Фото: скріншот із сайту НБУ

Минулого чотириденного робочого тижня тренд на зміцнення гривні продовжився, хоча виявився символічним, на кілька копійок. Але до курсу 27,5 грн за долар, який був у березні 2020 року, залишилося зовсім небагато.

Нагадаємо, в Україні в 2021 році змінять правила купівлі доларів, ліміти на операції з валютою можуть прибрати.

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