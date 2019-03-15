З 1 січня цього року стартував процес демонополізації ринку електроенергії, - Корольчук



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Експерт вказав, що кількість постачальників електроенергії надалі збільшуватиметься

На сьогодні окремо діють компанії, що транспортують, і що продають електроенергію, - експерт

Голова наглядової ради Інституту енергетичних стратегій, експерт з енергетики Юрій Корольчук в ефірі «Еспресо TV» заявив, що з 1 січня 2019 року стартував процес демонополізації ринку електроенергії.

Зокрема, Корольчук зазначив, що раніше обленерго монопольно постачали електрику населенню та промисловості, а з першого числа поточного року відбувся розподіл постачальників. І на сьогодні окремо діють компанії, що транспортують, і що продають електроенергію.

Експерт вказав, що кількість постачальників електроенергії надалі збільшуватиметься, а той факт, що споживачі переуклали угоди з новими організаціями назвав успіхом та прогнозованим позитивним очікуванням від реформи ринку електроенергії.



«З 1 липня 2019 року, за планом, закон про ринок електроенергії повинен запрацювати повномасштабно. Тобто, це буде стосуватися всіх виробників електроенергії і споживачів», - заявив Корольчук.

Що ж стосується ринку генерації, то голова наглядової ради Інституту енергетичних стратегій пояснив, що Антимонопольним комітетом доведено регуляцію ринку з боку НКРЕКП яка впливає на нього, а «Укренерго» з ДП «Енергоринком», які надають відповідні команди виробникам електроенергії. «Відповідно, теплові електростанції апріорі, так само як «Енергоатом», не можуть бути монополістами, тому що вони фактично знаходяться сьогодні в регульованих, фактично залежних від державних організацій умовах», - резюмував експерт.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року в Україні стартував перший етап реформування ринку електроенергії. Відповідні зміни було прописано в законі «Про ринок електричної енергії», що набрав чинності 11 липня 2017 року. З 1 липня поточного року закон має бути впроваджений, і на зміну моделі, що функціонує на сьогодні, має прийти ринок з можливістю заключати угоди, як між двома сторонами, з можливістю купувати електроенергію, як безпосередньо у виробника, так і за іншими моделями. Зокрема, можна буде складати контракт з поставкою електроенергії «сьогодні на сьогодні», угоду на добу вперед, передбачається «балансуючий ринок».

Реформа є спробою впровадити європейську модель відносин постачальника та споживача та має стимулювати конкуренцію гравців та появу нових.

Станом на 6 березня нараховується 348 компаній з ліцензіями на відповідну діяльність.