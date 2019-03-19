Введення нового ринку електроенергії може бути відтерміновано, - DiXi Group



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Врегулювання заборгованості на ринку електроенергії залежить від парламенту, - Ніцович

До 1 липня потрібно вирішити питання заборгованості на оптовому ринку електроенергії, - експерт

Існує імовірність, що строк запровадження ринку буде відтерміновано, або він стартуватиме в обмеженому форматі, якщо не буде вирішено низку питань, серед яких врегулювання заборгованості на оптовому ринку електроенергії та забезпечення відповідними програмними продуктами. Про це повідомив керівник програм аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович.

Він зазначив, що інші питання, які стосуються нормативного забезпечення, більш-менш просуваються за планом, але у разі, якщо до 1 липня не будуть вирішені питання, наведені вище, існує «велика ймовірність того, що термін введення ринку буде відстрочений, або він буде функціонувати в якомусь обмеженому форматі».

Відповідаючи на запитання про юридичний алгоритм відтермінування впровадження ринку, Ніцович пояснив, що у разі такого сценарію доведеться вносити зміни до закону про ринок електроенергії, що визначає порядок розгортання ринку та регламентує його роботу на старті, а також вносити корективи в низку урядових постанов, що стосуються реформи.

Керівник програм аналітичного центру DiXi Group звернув увагу, що координаційна рада є відповідним органом, створеним спеціально для моніторингу строків, вжитих заходів та внесення необхідних коректив. Проте щодо врегулювання заборгованості чимало залежить і від парламенту.

«Поки цього рішення не буде, складно очікувати суттєвого поступу. Тому багато залежить від депутатів», — заявив Ніцович.

Представник DiXi Group нагадав про проблеми закупівель з боку ОСББ на роздрібному ринку електроенергії, відкритому для непобутових споживачів з 1 січня, та про запуск добового балансування на ринку газу, що мало запрацювати ще у травні минулого року, але стартувало тільки з 1 березня.

«І все одно, навіть з 1 березня ця система, яка працює, стикається з великими труднощами і складнощами. Я думаю, що ці уроки треба врахувати в підготовці не подібних, але точно схожих інформаційних платформ, що існують для функціонування ринку на добу вперед та балансуючого ринку. Тут необхідна взаємодія всіх учасників ринку і, передусім, оператора енергосистеми «Укренерго», — резюмував керівник програм аналітичного центру DiXi Group.

Раніше голова «Укренерго» Всеволод Ковальчук звинуватив Міністерство енергетики та вугільної промисловості України у блокуванні робіт з розробки програмного забезпечення, призначеного для запуску нового ринку електроенергії. Зокрема, він наголосив, що після отримання компанією фінансування розробки програмного забезпечення від Світового банку, Міненергетики мало акцептувати це рішення, але протягом чотирьох місяців цього не відбулось.

Генеральний директор «Енергоатом-Трейдинг» (підрозділ НАЕК «Енергоатом») Сергій Бєдін своєю чергою заявив, що «Укренерго» не готове до введення нового ринку електроенергії, запланованого на 1 липня 2019 року. Він пояснив, що терміни виконання «Укренерго» багатьох передбачених законом кроків або зірвані, або знаходяться під загрозою зриву. Згідно з Кодексом комерційного обліку, на цю компанію покладено функцію Адміністратора комерційного обліку, але програмне забезпечення для адміністратора не закуплено і тендер не оголошений.