«Доступні кредити». Які банки і скільки позик уже видали

На сьогодні Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 27 банками

Від початку старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» уповноважені банки видали 11706 кредитів на загальну суму в 29 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Ізних 13,899 млрд грн були видані як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 4,507 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі та 10,5 млрд грн як антикризові кредити.

За останній тиждень уповноважені банки видали 764 кредитів на загальну суму 1,9 млрд грн.

На сьогодні Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 27 банками.

Сьогодні позику в рамках програми можна отримати в Ощадбанку, Укргазбанку, ПриватБанку, Укрексімбанку, Банку Львів, ПУМБ, Банку Альянс, Кредобанку, Банку Восток, Райффайзен Банку Аваль, ОТП Банку, ТАСкомбанку, Альфа-Банку, Банку Глобус, Мегабанку, МТБ Банку, Полікомбанку, Креді Агріколь Банку, Кредитвест Банку, Агропросперіс Банку, Банку «Український капітал», ПроКредит Банку, Акордбанку, Асвіо Банку, Піреус Банку, КІБ і МетаБанку.