Програма пільгової іпотеки. Скільки українців отримали кредити на житло (інфографіка)

На сьогодні в програмі «Доступна іпотека 7 %» задіяно 18 регіонів та Київ

Станом на 22 березня уповноважені банки з виконання державної програми «Доступна іпотека 7 %» підписали 20 кредитних договорів на загальну суму 14,72 млн грн. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства фінансів.

Уповноважені банки розглядають 90 заявок на участь у програмі на загальну суму 85,59 млн грн, при чому як на первинному (17,77 %), так і вторинному ринках (82,23 %).

На сьогодні в програмі задіяно 18 регіонів та Київ. Найактивніші з них – Київська обл. (35 %), Київ (30 %), Львівська обл. (17 %), Харківська обл. (10 %) та Рівненська обл. (8 %).

Приріст у порівнянні з даними понеділка минулого тижня:

+ 186 % – кількості кредитів та + 200 % – суми кредитів;

+ 181 % – кількості заявок та + 162 % – суми заявок.

Запуск «Доступної іпотеки 7 %» відбувся 1 березня. Фонд розвитку підприємництва (ФРП) продовжує роботу щодо залучення банків до програми. Вісім уповноважених банків, які вже долучилися до держпрограми, удосконалюють власні процедури відповідно з умовами програми, проводять навчання персоналу, удосконалюють інформаційні матеріали для потенційних позичальників.

Саме банк вирішує, чи надавати кредит, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.

Нагадаємо, ставки за іпотечними кредитами в банках в Україні продовжили знижуватися в січні – до 13,8% на вторинному ринку та до 15,9 % на первинному. Кабінет міністрів 15 лютого ухвалив зміни до механізму видачі іпотеки під 7% та спростив критерії для тих, хто хоче її отримати.

Так, раніше доступну іпотеку планували надавати лише людям, які перебувають на квартирному обліку, молодим сім’ям, внутрішньо переміщеним особам, науково-педагогічним працівникам, медикам чи працівникам бюджетної сфери. Тепер ці вимоги скасували.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявив, що Кабінет міністрів планує і надалі знижувати ставку по іпотеці для українців. Зокрема, йдеться про зниження ставки до 5%.