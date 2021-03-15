Іпотека під 7%. Банки стягують із позичальників додаткові платежі

Позичальники змушені доплачувати комісійні

При оформленні угоди з купівлі нерухомості в рамках державної програми «Доступна іпотека 7%» доведеться сплатити додаткові платежі. Про це банки попереджають отримувачів іпотечних кредитів, повідомляє Економічна правда.

Так, в державному Укргазбанку повідомили про наступні виплати:

одноразова комісія – 0,5 % від суми кредиту;

збір до Пенсійного фонду – 1% від вартості квартири;

послуги оцінювача – близько 1,9 тис. грн;

щорічне страхування квартири – 0,26% від її вартості;

послуги нотаріуса при оформлені угоди – 10,27 тис. грн;

держреєстрація – 3,086 тис. грн.

У Приватбанку одноразова комісія за видачу кредиту становить 0,5% від суми. На страхування квартири і життя позичальника щорічно треба витрачати ще по 0,5% від вартості квартири і залишку по кредиту, відповідно.

Якщо забудовник є фізичною особою і протягом року укладав більше одного договору купівлі-продажу нерухомості, то додатково необхідно сплатити 5% податку з доходів фізичних осіб. На практиці його сплата лягає на плечі покупця.

Додаткові витрати в банку «Глобус» наступні:

послуги нотаріуса – 5-8 тис. грн;

щорічне страхування квартири – 1,3% від її вартості;

щорічне страхування від нещасного випадку – 1,3% від залишку по кредиту;

послуги оцінювача – близько 1 тис. грн;

збір до Пенсійного фонду – 1% від вартості житла;

адміністративний збір – 227 грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 15 лютого ухвалив зміни до механізму видачі іпотеки під 7% та спростив критерії для тих, хто хоче її отримати.

Главком повідомляв, що 1 березня банки видали перші іпотечні кредити під 7%.

26 лютого перші сім банків підписали з Фондом розвитку підприємництва угоди про компенсацію з держбюджету частини кредитної ставки до 7% річних.

Незабаром до державної програми «Доступна іпотека 7%» приєднаються ще 12 банків.