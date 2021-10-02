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    Економіка та фінанси

    ДТЕК долучився до делегації України на всесвітній виставці Expo 2020

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    Протягом шести місяців проведення EXPO 2020 заплановані тематичні тижні - ДТЕК долучився до делегації України на всесвітній виставці Expo 2020
    Протягом шести місяців проведення EXPO 2020 заплановані тематичні тижні
    Фото з відкритих джерел

    Уперше Україна бере участь в EXPO на найвищому рівні: представлений власний павільйон

    Компанія ДТЕК долучилась до української делегації представників енергетичної галузі, яка презентує досягнення та інновації в енергетиці на всесвітній виставці Expo 2020. Про це повідомила пресслужба компанії.

    1 жовтня 2021 в Дубай починає свою роботу EXPO 2020. Всесвітня виставка триватиме до 31 березня 2022 року. Вперше Україна бере участь в EXPO на найвищому рівні: представлений власний павільйон, в якому демонструватимуть світовій спільноті досягнення і потенціал України. ДТЕК приєднався до української делегації представників енергетичної галузі, яка представить досягнення та інновації в енергетиці.

    Протягом шести місяців проведення EXPO 2020 заплановані тематичні тижні, під час яких будуть обговорюватися найважливіші проблеми і можливості їх вирішення в сучасному світі. Український павільйон почне свою роботу з «Енергетичної тижня». Саме енергетика стала темою першого тижня на EXPO 2020 року, адже світ знаходиться на порозі масштабних змін, і без трансформації енергетичної галузі протистояти кліматичним викликам і підтримувати сталий розвиток економік неможливо.

    «EXPO 2020 року – масштабна подія світового значення, що створює можливості для обміну ідеями та формування бачення спільного майбутнього. Сьогодні тренд на декарбонізація економіки не може ігнорувати жодна країна і жодна компанія. Ключові складові процесу декарбонізації енергетичної галузі в Україні – розвиток зеленої енергетики, систем накопичення енергії, водневі технології та цифрові мережі. Все це вимагає значних інвестицій, об'єднання навколо стратегічних ініціатив, міжнародного партнерства», – зазначив Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК, який очолює бізнес-делегацію ДТЕК на ЕХРО 2020.

    4 жовтня, в рамках офіційних заходів, приурочених до Національного дня України на EXPO 2020 року, пройде урочисте підняття українського прапора, а також україно-еміратський бізнес-форум, спікерами якого стануть Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК і Еммануеле Вольпе, директор з інновацій ДТЕК. Тематичні сфери бізнес-форуму будуть присвячені питанням енергетики, а також інновацій, що відповідає одній з ключових підтем EXPO 2020 року – стабільному розвитку суспільства.

    Теги: енергетика технології Україна ДТЕК виставка час
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    ДТЕК долучився до делегації України на всесвітній виставці Expo 2020