ДТЕК долучився до делегації України на всесвітній виставці Expo 2020

Уперше Україна бере участь в EXPO на найвищому рівні: представлений власний павільйон

Компанія ДТЕК долучилась до української делегації представників енергетичної галузі, яка презентує досягнення та інновації в енергетиці на всесвітній виставці Expo 2020. Про це повідомила пресслужба компанії.

1 жовтня 2021 в Дубай починає свою роботу EXPO 2020. Всесвітня виставка триватиме до 31 березня 2022 року. Вперше Україна бере участь в EXPO на найвищому рівні: представлений власний павільйон, в якому демонструватимуть світовій спільноті досягнення і потенціал України. ДТЕК приєднався до української делегації представників енергетичної галузі, яка представить досягнення та інновації в енергетиці.

Протягом шести місяців проведення EXPO 2020 заплановані тематичні тижні, під час яких будуть обговорюватися найважливіші проблеми і можливості їх вирішення в сучасному світі. Український павільйон почне свою роботу з «Енергетичної тижня». Саме енергетика стала темою першого тижня на EXPO 2020 року, адже світ знаходиться на порозі масштабних змін, і без трансформації енергетичної галузі протистояти кліматичним викликам і підтримувати сталий розвиток економік неможливо.

«EXPO 2020 року – масштабна подія світового значення, що створює можливості для обміну ідеями та формування бачення спільного майбутнього. Сьогодні тренд на декарбонізація економіки не може ігнорувати жодна країна і жодна компанія. Ключові складові процесу декарбонізації енергетичної галузі в Україні – розвиток зеленої енергетики, систем накопичення енергії, водневі технології та цифрові мережі. Все це вимагає значних інвестицій, об'єднання навколо стратегічних ініціатив, міжнародного партнерства», – зазначив Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК, який очолює бізнес-делегацію ДТЕК на ЕХРО 2020.

4 жовтня, в рамках офіційних заходів, приурочених до Національного дня України на EXPO 2020 року, пройде урочисте підняття українського прапора, а також україно-еміратський бізнес-форум, спікерами якого стануть Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК і Еммануеле Вольпе, директор з інновацій ДТЕК. Тематичні сфери бізнес-форуму будуть присвячені питанням енергетики, а також інновацій, що відповідає одній з ключових підтем EXPO 2020 року – стабільному розвитку суспільства.