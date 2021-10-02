Депутатка розповіла, на що «слугам» у Трускавці скаржилися силовики
За 5 років з органів МВС звільнилось половина їх працівників, повідомила Галина Янченко
Депутатка від «Слуги народу» Галина Янченко повідомила, що народним обранцям під час з’їзду у Трускавці розповідали силовики. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. За її словами, правоохоронці інформували про низькі зарплати та плинність кадрів. А відтак, українці не можуть бути впевнені, що надійно захищені.
«На сьогодні, в Україні щороку в ДТП гине в 70 разів більше людей, ніж наші бойові втрати в ООС. В 35 разів більше гине в пожежах, в 25 разів більше на воді і в 27 разів більше через умисні вбивства, ніж в бойових діях на сході України, відповідно. Ці виклики лягають на плечі Міністерства внутрішніх справ.
Водночас, щоб вимагати від поліції, рятувальників та інших структурних одиниць міністерства, важливо забезпечити їм умови роботи і достатній рівень заробітних плат. За інших підстав будемо продовження сумної статистики – за 5 років з органів МВС звільнилось половина їх працівників», – написала Галина Янченко.
Депутатка також вказала, що цього року подала ряд правок до бюджету, щоб підняти рівень зарплат і забезпечення тих, хто забезпечує 97% нашої безпеки. «Впевнена, що колеги-депутати знайдуть можливість підтримати цю ініціативу», – підсумувала Галина Янченко.
Нагадаємо, напередодні у Трускавці фракція «Слуга народу» провела вечірку, на яку запросили журналістів. Вечірка розпочалася після офіційної частини «Великої фракції». Народні депутати вечеряють під «живу» музику, мають змогу зіграти в більярд, настільний теніс та настільний футбол. Крім того, тут є ігрова консоль. 1 жовтня народні депутати з фракції «Слуга народу» прибули потягом до Трускавця, де має відбутися дводенне зібрання фракції. До слова, журналістка розповіла, як їхала зі «слугами». Нагадаємо, увечері 30 вересня представники партії «Слуга народу» організовано відправилися на збори до Трускавця з залізничного вокзалу Києва. Як стало відомо раніше, журналісти довідалися, що робитимуть депутати зі «Слуги народу» під час з'їзду в Трускавці.
Нагадаємо, напередодні у Трускавці фракція «Слуга народу» провела вечірку, на яку запросили журналістів. Вечірка розпочалася після офіційної частини «Великої фракції». Народні депутати вечеряють під «живу» музику, мають змогу зіграти в більярд, настільний теніс та настільний футбол. Крім того, тут є ігрова консоль.
1 жовтня народні депутати з фракції «Слуга народу» прибули потягом до Трускавця, де має відбутися дводенне зібрання фракції. До слова, журналістка розповіла, як їхала зі «слугами».
Нагадаємо, увечері 30 вересня представники партії «Слуга народу» організовано відправилися на збори до Трускавця з залізничного вокзалу Києва.
Як стало відомо раніше, журналісти довідалися, що робитимуть депутати зі «Слуги народу» під час з'їзду в Трускавці.