Депутатка розповіла, на що «слугам» у Трускавці скаржилися силовики

За 5 років з органів МВС звільнилось половина їх працівників, повідомила Галина Янченко

Депутатка від «Слуги народу» Галина Янченко повідомила, що народним обранцям під час з’їзду у Трускавці розповідали силовики. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. За її словами, правоохоронці інформували про низькі зарплати та плинність кадрів. А відтак, українці не можуть бути впевнені, що надійно захищені.

«На сьогодні, в Україні щороку в ДТП гине в 70 разів більше людей, ніж наші бойові втрати в ООС. В 35 разів більше гине в пожежах, в 25 разів більше на воді і в 27 разів більше через умисні вбивства, ніж в бойових діях на сході України, відповідно. Ці виклики лягають на плечі Міністерства внутрішніх справ.

Водночас, щоб вимагати від поліції, рятувальників та інших структурних одиниць міністерства, важливо забезпечити їм умови роботи і достатній рівень заробітних плат. За інших підстав будемо продовження сумної статистики – за 5 років з органів МВС звільнилось половина їх працівників», – написала Галина Янченко.

Депутатка також вказала, що цього року подала ряд правок до бюджету, щоб підняти рівень зарплат і забезпечення тих, хто забезпечує 97% нашої безпеки. «Впевнена, що колеги-депутати знайдуть можливість підтримати цю ініціативу», – підсумувала Галина Янченко.