На Одещині зловмисники виготовляли іграшки з метамфетаміном (фото, відео)

Іграшки на водній основі були нашпиговані наркотиками

Товар продавали через Інтернет навіть до Австралії

Жителі Одещини облаштували вдома лабораторію, де виготовляли та фасували метамфетамін. Вони через логістичні компанії відправляли замовникам посилки з готовим «товаром» під виглядом дитячих іграшок на водяній основі. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Протягом тривалого часу злочинці підшукували покупців через Інтернет. Зокрема, оперативникам Держприкордонслужби вдалося задокументувати факт контрабанди понад 1 кг метамфетаміну у дитячих іграшках до Австралії.

Під час слідства правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів контрабандної схеми.

За результатами проведених заходів вилучено засоби й приладдя для виготовлення метамфетаміну, майже 150 грамів наркотичних речовин та близько 20 кілограмів прекурсорів. Заходи проходили в рамках досудового розслідування незаконного виготовлення та контрабанди психотропів за статтями 305 та 307 Кримінального Кодексу України. Санкціоновані обшуки здійснювали прикордонники Одеського загону спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Чорноморської окружної прокуратури Одеської області та за силової підтримки прикордонного спецпідрозділу «ДОЗОР».

Найближчим часом у суді вирішуватиметься питання про обрання запобіжних заходів для фігурантів справи.

Раніше повідомлялося, що В Одеській області виявили небезпечну для здоров'я продукцію: пластикові іграшки «Звірята малята» містять в собі завищену масову частку свинцю.

Також на Закарпатті чоловік створив дві підземні наркоплантації, у яких виростив коноплю на 5 млн грн.