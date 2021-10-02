«Справа моряків»: Порошенко виграв у Верховному Суді касацію проти Портнова

Верховний Суд скасував рішення Печерського суду та Київського апеляційного суду і відправив справу на новий розгляд

Верховний Суд задовольнив касаційні скарги п’ятого Президента Петра Порошенка, партії «Європейська Солідарність» та телеканалу «Прямий» у справі за позовом Портнова. Про це інформує телеканал «Прямий».

Соратник Януковича у серпні 2019 року подав позов, намагаючись визнати недостовірним та спростувати твердження про те, що «матеріали «справи моряків», незважаючи на таємницю слідства, були передані ДБР пану Портнову, який потім передав цю інформацію Російській Федерації, а конкретно постійному представнику РФ в ООН Василю Небензі».

Як відомо, Небензя цитував матеріали цієї справи на засіданні Радбезу ООН з метою виправдати дії країни-агресора під час захоплення українських кораблів у листопаді 2018 року у Керченській протоці.

Верховний Суд у своїй Постанові, зокрема, зауважив, що суди першої та другої інстанції не надали оцінки доказам щодо вірогідності поширеної інформації. Зокрема заяві Портнова «про вчинене кримінальне порушення» у «Справі моряків», роздруківці тексту виступу Василя Небензі на засіданні Ради Безпеки ООН, на якому він цитував заяву Портнова із «Справи моряків», роздруківці Портнова в телеграм-каналі щодо «Справи моряків» та його обізнаності щодо цієї справи.

Верховний Суд скасував рішення Печерського суду та Київського апеляційного суду і відправив справу на новий розгляд.

Нагадаємо, що трибунал у Гаазі 11 жовтня почне слухання справи щодо нападу росіянами на українських моряків у Керченській протоці.

25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму таранили, обстріляли та захопили українські катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси до Маріуполя через Керченську протоку.

Після атаки прикордонників РФ на українські військові катери та взяття в полон українських моряків російські «суди» в Криму заарештували 24 українських військових. Троє з них під час атаки росіян отримали поранення.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року на запит України зобов‘язав Росію негайно повернути під контроль України «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу» та 24 членів їхніх екіпажів.

7 вересня 2019 року моряків обміняли та повернули в Україну. 18 листопада Москва повернула Києву захоплені біля Керченської протоки українські кораблі.

12 листопада 2020 року суд Гааги призупинив розгляд по суті позову України проти Росії через захоплення українських моряків у Керченській протоці. Додамо, в МЗС України розраховували, що суд може винести рішення у справі про захоплення українських моряків і кораблів наприкінці 2022 – на початку 2023 року.

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