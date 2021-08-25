ДТЕК інвестує в ремонти Бурштинської ТЕС понад півмільярда гривень

«Маневрові потужності станції забезпечують надійність роботи Бурштинського енергоострова та ОЕС України під час піків споживання», – директор ДТЕК Бурштинська ТЕС Валерій Хом’яков

За перші 6 місяців 2021 року Бурштинська ТЕС провела ремонти трьох енергоблоків загальною вартістю 225 млн грн

В рамках підготовки до опалювального сезону ДТЕК Бурштинська ТЕС планує вкласти за близько 546 млн грн в ремонти енергоблоків, загальностанційного обладнання, будівель та споруд.

Про це сьогодні повідомила прес-служба станції.

За перші 6 місяців поточного року станція вже провела ремонти трьох енергоблоків загальною вартістю 225 млн грн, ремонти ще трьох енергоблоків завершаться до кінця року.

«Маневрові потужності станції забезпечують надійність роботи Бурштинського енергоострова та ОЕС України під час піків споживання. Тільки за сім місяців 2021 року ми відпустили в мережу понад 4 млрд кВт.год електроенергії, що на 150 млн. більше запланованого відпуску. Тому до початку осінньо-зимового періоду підприємство активно накопичує вугілля на складах за рахунок видобутку на шахтах ДТЕК Енерго та імпортного вугілля з Польщі, а також проводить ремонтну кампанію своїх енергоблоків», – повідомив Валерій Хом’яков, директор ДТЕК Бурштинська ТЕС.

Нагадаємо, сума інвестицій в ремонти ТЕС «ДТЕК Енерго» з початку року склала 878 млн грн, до кінця року вкладення очікуються загалом на рівні 2,5 млрд грн. Активізувати ремонту кампанію стало можливим завдяки нормалізації у серпні ситуації на ринку електроенергії. Як зазначали у компанії, це дозволяло досягти економічно обґрунтованих цін та, таким чином, знайти необхідні ресурси для підготовки генерацій до осінньо-зимового періоду.

До слова, гендиректор ДТЕК Максим Тімченко заявив, що шлях до енергонезалежності України лежить через декарбонізацію та синхронізацію з ЄС.