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    Опалювальний сезон: які суми в платіжках чекають на українців

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    На засіданні 9 червня&nbsp;Кабмін схвалив&nbsp;план підготовки до наступного опалювального сезону<i></i> - Опалювальний сезон: які суми в платіжках чекають на українців

    На засіданні 9 червня Кабмін схвалив план підготовки до наступного опалювального сезону

    Фото з відкритих джерел

    Повноваження з формування тарифів на тепло у новому опалювальному сезоні передані органам місцевого самоврядування

    Уряд підтримує органи місцевого самоврядування, аби розв'язувати питання з заборгованістю підприємств та збереженням суми в платіжках для людей на рівні торішніх. Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

    За його словами, кожне місто отримає індивідуальний підхід, «разом будемо шукати компромісні рішення, що мають влаштувати усі сторони процесу», – наголосив він.

    Своєю чергою, виконавчий директор Асоціації міст України наголосив на необхідності внесення змін до довгострокового контракту постачання природного газу між ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» та підприємствами теплопостачання. За його словами в документі мають бути передбачені умови, які забезпечать вчасний старт опалювального сезону та унеможливлюють застосування санкцій до ТКЕ (теплокомуненерго).

    Зазначимо, повноваження з формування тарифів на тепло у новому опалювальному сезоні були передані органам місцевого самоврядування. Облдержадміністрації протягом минулого тижня мали провести енергетичні штаби за участю представників теплокомуненерго та голів міст і відпрацювати два питання: технічну підготовку до запуску опалювального сезону та укладання довгострокових контрактів з НАК «Нафтогаз України».

    Кабмін на засіданні 9 червня схвалив план підготовки до наступного опалювального сезону. За словами прем’єра Дениса Шмигаля, наразі в українських підземних газових сховищах майже 16 млрд кубічних метрів газу, і продовжується його закачування, «щоб опалювальний сезон пройшов безперебійно та спокійно».

    Нагадаємо, відключень споживачів від електроенергії через брак вугілля в опалювальний сезон 2021-2022 років не буде. Експерти вважають, що ТЕС мають встигнути запастися вугіллям до початку опалювального сезону.

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    Теги: Кабмін ТЕС Нафтогаз України вугілля опалювальний сезон самоврядування уряд Олексій Чернишов
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    Опалювальний сезон: які суми в платіжках чекають на українців