Шлях до енергонезалежності України лежить через декарбонізацію та синхронізацію з ЄС, – гендиректор ДТЕК

За словами Тімченка, декарбонізація передбачає фундаментальну трансформацію нашої економіки

Для забезпечення реальної енергонезалежності та енергобезпеки України, які є важливими складовими власне незалежності, спільні зусилля держави та приватного сектора повинні бути спрямовані на декарбонізацію та синхронізацію з ринками ЄС. Про це генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко написав у своїй колонці для видання Kyiv Post з нагоди 30-річчя Незалежності України.

«Україна може зробити свій вагомий внесок в декарбонізацію європейського континенту і стати лідером декарбонізації в Східній Європі. Адже синхронізація планів переходу на чисті джерела енергії є практичною реалізацією курсу країни на євроінтеграцію. Декарбонізація – це глобальний тренд, який сьогодні не може ігнорувати жодна компанія та жодна країна», – зазначив Тімченко.

За його словами, декарбонізація передбачає фундаментальну трансформацію нашої економіки, оскільки для цього потрібні дуже конкретні кроки, які мають відбутися у технологіях, застосуванні нових бізнес- та економічних моделей, в основі яких має бути досвід і цілі ЄС та Green Deal.

Генеральний директор ДТЕК зазначив, що за останні декілька років Україні вдалося забезпечити передумови для масштабних змін в секторі зеленої генерації та стати на шлях поступового заміщення вугільної генерації. «У своїй Новій стратегії 2030 ДТЕК підтримує цей тренд і прагне, щоб не менше як 33% електроенергії ДТЕК було з відновлювальних джерел. До 2040 року ДТЕК планує досягти вуглецевої нейтральності», – наголосив Тімченко.

Другим вектором для в досягнені енергетичної безпеки України, на думку генерального директора ДТЕК, є інтеграція в ринки ЄС.

«Україна поволі рухається в цьому напрямку – два роки тому був запущений лібералізований ринок, минулого року впроваджено RAB-регулювання для мереж – це важливі досягнення. Але в найближчі два роки нам необхідно завершити реформу в енергетичному секторі та припинити практику ручного втручання у роботу конкурентного ринку», – переконаний Тімченко.

Він наголосив, що питання синхронізації з європейською енергосистемою повинно стати українською національною ідеєю, адже синхронізації з ринками ЄС має геополітичне значення і, вочевидь, є сили котрі прагнуть, щоб Україна залишилася приєднана до спільної з Росією енергосистеми.

«Шлях до енергетичної незалежності повністю збігається з національними інтересами, як держави так і приватних гравців на цьому ринку. Аби пройти його швидше та успішніше ми маємо навчитися об’єднувати наші зусилля, а для цього необхідна довіра. Довіра у відносинах між державою, між приватним бізнесом, між суспільством – це основа для збереження незалежності та побудови сталого майбутнього України», – зазначив генеральний директор ДТЕК.