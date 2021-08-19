Швеція виробила «революційну» сталь

У Швеції зробили першу у світі поставку екологічно чистої сталі

Шведський виробник екологічно чистої сталі Hybrit зробив першу в світі поставку «революційного» металу. Як пише Reuters, компанія планує в корені змінити сталеливарну промисловість, на яку зараз припадає близько 8% світових викидів вуглекислого газу.

Першим клієнтом Hybrit стала автомобільна компанія Volvo – вона отримала пробну партію чистої сталі, старт комерційного виробництва якої планується на початок 2026 року.

Тестувати безвуглецеву технологію виплавки сталі шведська компанія почала в 2020 році на заводі в місті Лулео на півночі країни. Для виробництва звичайної стали потрібне вугілля, але Hybrit замінила його електрикою і «зеленим» воднем.

Представники металургійної компанії SSAB, на частку якої припадає 10% вуглецевих викидів в Швеції і 7% у Фінляндії, вважають, що пробна поставка чистої стали – важливий крок до відмови галузі від викопного палива.

Ще одне підприємство – H2 Green Steel - планує побудувати на півночі Швеції завод для виробництва екологічно чистої сталі. Крім металу, компанія з 2024 року займеться отриманням водню з поновлюваних джерел.

До слова, в Еміратах готується великий водневий проект для виробництва екологічно чистої сталі. І це всього лише одне з інноваційних рішень влади Об'єднаних Арабських Еміратів, яке направлено на скорочення викидів вуглекислого газу в будівельному, транспортному і промисловому секторах.