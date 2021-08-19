  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус
    Технології

    Швеція виробила «революційну» сталь

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Першим клієнтом&nbsp;Hybrit стала автомобільна компанія Volvo - Швеція виробила «революційну» сталь
    Першим клієнтом Hybrit стала автомобільна компанія Volvo
    Фото: hybritdevelopment.se

    У Швеції зробили першу у світі поставку екологічно чистої сталі

    Шведський виробник екологічно чистої сталі Hybrit зробив першу в світі поставку «революційного» металу. Як пише Reuters, компанія планує в корені змінити сталеливарну промисловість, на яку зараз припадає близько 8% світових викидів вуглекислого газу.

    Першим клієнтом Hybrit стала автомобільна компанія Volvo – вона отримала пробну партію чистої сталі, старт комерційного виробництва якої планується на початок 2026 року.

    Тестувати безвуглецеву технологію виплавки сталі шведська компанія почала в 2020 році на заводі в місті Лулео на півночі країни. Для виробництва звичайної стали потрібне вугілля, але Hybrit замінила його електрикою і «зеленим» воднем.

    Представники металургійної компанії SSAB, на частку якої припадає 10% вуглецевих викидів в Швеції і 7% у Фінляндії, вважають, що пробна поставка чистої стали – важливий крок до відмови галузі від викопного палива.

    Ще одне підприємство – H2 Green Steel - планує побудувати на півночі Швеції завод для виробництва екологічно чистої сталі. Крім металу, компанія з 2024 року займеться отриманням водню з поновлюваних джерел.

    До слова, в Еміратах готується великий водневий проект для виробництва екологічно чистої сталі. І це всього лише одне з інноваційних рішень влади Об'єднаних Арабських Еміратів, яке направлено на скорочення викидів вуглекислого газу в будівельному, транспортному і промисловому секторах.

    Читайте також:

    Теги: Швеція вугілля промисловість завод Volvo
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Швеція виробила «революційну» сталь