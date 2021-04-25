ДТЕК інвестував в модернізацію ТЕС 28 млрд грн за останні 10 років

Тільки в Запорізьку ТЕС інвестовано 3,1 млрд гривень

Компанія «ДТЕК Енерго» за останні 10 років інвестувала в модернізацію і ремонти теплових електростанцій понад 28 млрд грн, з яких 3,1 млрд грн в Запорізьку ТЕС.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ільдар Салєєв.

«ДТЕК Енерго» – це надійний партнер суспільства та відповідальна компанія. 3а останні десять років ми інвестували в модернізацію та ремонти власних ТЕС 28 млрд гривень, в Запорізьку ТЕС – 3,1 млрд гривень», - повідомив голова компанії.

Він наголосив, що ДТЕК виконує всі зобов’язання з інвестицій і оновлення обладнання своїх генеруючих потужностей.

«ДТЕК після скасування в 2017 році інвестиційної складової повернув державі весь обсяг складової за реконструкції, які не встиг завершити до 2017 р. І після цього ми продовжуємо щорічно інвестувати кошти в ремонт та модернізацію своїх ТЕС», – зазначив Ільдар Салєєв.

За його словами, офіційне розслідування встановило, що причиною відключення електропостачання в Запорізькій області в лютому 2021 року стала аварія на підстанції місцевого обленерго «Луч». Саме інцидент в мережах місцевого обленерго призвів до спрацювання системи аварійного захисту на Запорізькій ТЕС.

«ДТЕК Енерго» наголошує, що енергобезпека держави залежить від всіх учасників енергетичного ринку. І усунення недоліків на одному енергетичному об’єкті, без усунення на іншому (підстанції обленерго – прим.), який став першопричиною відключення ТЕС, не буде сприяти енергетичній безпеці держави», – підсумував Ільдар Салєєв.