  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    ДТЕК інвестував в модернізацію ТЕС 28 млрд грн за останні 10 років

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    ДТЕК інвестував в модернізацію ТЕС 28 млрд грн за останні 10 років

    Тільки в Запорізьку ТЕС інвестовано 3,1 млрд гривень

    Компанія «ДТЕК Енерго» за останні 10 років інвестувала в модернізацію і ремонти теплових електростанцій понад 28 млрд грн, з яких 3,1 млрд грн в Запорізьку ТЕС.

    Про це повідомив генеральний директор компанії Ільдар Салєєв.

    «ДТЕК Енерго» – це надійний партнер суспільства та відповідальна компанія. 3а останні десять років ми інвестували в модернізацію та ремонти власних ТЕС 28 млрд гривень, в Запорізьку ТЕС – 3,1 млрд гривень», - повідомив голова компанії.

    Він наголосив, що ДТЕК виконує всі зобов’язання з інвестицій і оновлення обладнання своїх генеруючих потужностей.

    «ДТЕК після скасування в 2017 році інвестиційної складової повернув державі весь обсяг складової за реконструкції, які не встиг завершити до 2017 р. І після цього ми продовжуємо щорічно інвестувати кошти в ремонт та модернізацію своїх ТЕС», – зазначив Ільдар Салєєв.

    За його словами, офіційне розслідування встановило, що причиною відключення електропостачання в Запорізькій області в лютому 2021 року стала аварія на підстанції місцевого обленерго «Луч». Саме інцидент в мережах місцевого обленерго призвів до спрацювання системи аварійного захисту на Запорізькій ТЕС.

    «ДТЕК Енерго» наголошує, що енергобезпека держави залежить від всіх учасників енергетичного ринку. І усунення недоліків на одному енергетичному об’єкті, без усунення на іншому (підстанції обленерго – прим.), який став першопричиною відключення ТЕС, не буде сприяти енергетичній безпеці держави», – підсумував Ільдар Салєєв.

    Теги: ТЕС інвестиції ДТЕК
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies