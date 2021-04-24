Головний держаудитор: «Ковідний фонд» системно розкрадали
Служба виявила проблемні питання та недоліки при використанні коштів фонду
Державна аудиторська служба України, яку очолює перепризначений нещодавно Геннадій Пліс, за підсумками перевірки використання коштів Спеціального фонду по боротьбі з коронавірусом у 2020 році виявила фінансові порушення на суму 406,8 млн грн, при цьому ці порушення призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 114,4 млн грн, передає УНН.
Крім цього, служба виявила проблемні питання та недоліки при використанні коштів фонду, які вплинули на ефективне і результативне використання 25 млрд 624,8 млн грн. Про це йдеться у відповіді Держаудитслужби на інформаційний запит LB.ua.
Аудит використання коштів «ковідного фонду», згідно з меморандумом України і Міжнародного валютного фонду, потрібно було провести до кінця березня 2021 року. Результати, отримані під час аудиту, показали використання коштів фонду в розмірі 44 млрд 494,2 млн грн, що становить 66,9% від загальної суми використаних коштів (66 млрд 525,3 млн грн).
Загальний же обсяг спецфонду станом на 31 грудня 2020 року становив 80 млрд 913,8 млн грн, а виділено з нього після відповідних постанов Кабінету міністрів було 78 млрд 427,7 млн грн. Всього Держаудитслужба і її територіальні органи провели 962 заходи державного контролю, з яких 4 державних фінансових аудити, 280 ревізій, 457 перевірок закупівель та 221 моніторинг процедур закупівель.
Встановлено, що 830 процедур закупівель проведено з процедурними порушеннями, з яких в 182 випадках такі процедурні порушення вплинули на результати закупівель на загальну суму 31 млрд 846,4 млн грн. А саме: замовники не відхилили учасників торгів, пропозиції яких не відповідали вимогам тендерної документації, і, як наслідок, неправомірно вибрали таких учасників переможцями торгів.
Заходи держфінконтролю також виявили факти невиконання замовниками вимог пункту 4 Порядку № 225 (зокрема, не були дотримані принципи максимальної економічності і ефективності використання коштів), через що неефективно використані кошти фонду на суму 273,5 млн грн.
Крім цього, деякі замовники не врахували, що операції з придбання окремих товарів, робіт і послуг за рахунок коштів фонду звільняються від сплати ПДВ, через що переплата становила 1,2 млрд грн.
Встановлено випадки неякісного виконання підрядниками умов укладених договорів. Зокрема, була завищена вартість виконаних ремонтно-будівельних робіт, що призвели до втрат фінансових ресурсів на 78,9 млн грн. Крім цього, документально не підтверджено дотримання виконавцем робіт (постачальником товарів/послуг) термінів виконання 26 договорів і не дотримані гарантії переможцями за 5 договорами.
Нагадаємо, в квітні 2020 року в бюджеті створили Фонд боротьби з коронавірусом. У червні Верховна Рада проголосувала за зміни до держбюджету, дозволивши таким чином витрачати кошти з Коронавірусного фонду на ремонт доріг в рамках програми «Велике будівництво», ініційованої президентом Володимиром Зеленським.
У липні прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів розподілив всі 66 млрд гривень Фонду боротьби з COVID-19. 35 млрд з цієї суми використовують для реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг.