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    Економіка та фінанси

    Стало відомо, скільки ДТЕК інвестував у сталий розвиток у 2020 році

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    З моменту свого заснування ДТЕК інвестувала у сталий розвиток близько 22 млрд грн - Стало відомо, скільки ДТЕК інвестував у сталий розвиток у 2020 році
    З моменту свого заснування ДТЕК інвестувала у сталий розвиток близько 22 млрд грн

    «Для нас сталий розвиток – це не модний слоган. Це частина нашої стратегії», – виконавчий директор ДТЕК Сахарук

    Компанія ДТЕК відповідально ставиться до впливу своєї виробничої діяльності на навколишнє середовище і соціальну сферу, а також піклується про якість життя майбутніх поколінь.

    У 2020 році компанія ДТЕК, як соціально-відповідальний бізнес, інвестувала у сталий розвиток 3 млрд грн. Зокрема, інвестиції були спрямовані на: соціальні виплати і пільги співробітникам (1,5 млрд грн), охорону навколишнього середовища, без урахування екологічного податку (700 млн грн), охорону праці і промислову безпеку (570 млн грн), соціальне партнерство (160 млн грн), навчання співробітників (91 млн грн).

    «Для ДТЕК сталий розвиток – це не модний слоган. Це частина нашої стратегії. Минулого року ДТЕК прийняв стратегію, яка базується на Цілях сталого розвитку ООН і відповідає принципам ESG (Environmental, Social, Governance). У новій стратегії ми прагнемо відповідати інтересам і цінностям суспільства. Для цього ми прийняли 12 Цілей сталого розвитку ООН і взяли на себе зобов'язання по досягненню прогресу. За 2020 рік компанія ДТЕК інвестувала в сталий розвиток 3 млрд грн. Це і соціальні пільги, і охорона праці, і екологічні інвестиції, соціальні проєкти в містах нашої присутності. Це наш внесок, як відповідального бізнесу, в побудову економіки країни і регіонів, розвиток суспільства в цілому», – прокоментував виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

    Сталий розвиток – пріоритет інвестицій ДТЕК. З моменту свого заснування компанія інвестувала у цей напрямок близько 22 млрд грн.

    Теги: інвестиції бізнес ДТЕК
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