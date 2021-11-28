«ДТЕК Мережі» інвестувала додатково 325 млн грн для підготовки електромереж до зими

Компанія ремонтує лінії та підстанції для того, щоби в штатному режимі пройти період пікових навантажень

Компанія приділяє велику увагу посиленню мереж, особливо перед настанням холодів

Оператори систем розподілу, що входять до складу «ДТЕК Мережі», додатково інвестували 325 млн грн до загальних витрат на програму реконструкції мереж для підготовки інфраструктури до осінньо-зимового періоду. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Оператори систем розподілу, що входять в операційний холдинг «ДТЕК Мережі» відремонтували або збудували майже 8000 км ліній електропередач, понад 4000 трансформаторних підстанцій та розподільчих пунктів, а також розчистили зелені насадження навколо 8000 км трас повітряних ліній електропередач.

«ДТЕК відповідальна, надійна компанія. Ми приділяємо велику увагу посиленню наших мереж, особливо перед настанням холодів. Компанія ремонтує лінії та підстанції для того, щоби в штатному режимі пройти період пікових навантажень у мережі і забезпечити світло і комфорт у домівках клієнтів», – цитує пресслужба слова генерального директора «ДТЕК Мережі» Івана Гелюха.

Водночас щоби не мати перебоїв з електропостачанням у холодну пору року, оператори системи розподілу «ДТЕК Мережі» радять своїм клієнтам перевірити справність роботи внутрішньобудинкових мереж та не перевищувати дозволену потужність. Дізнатися, чи витримує мережа будинку навантаження електроприладів та систем опалення, можна на сайтах ОСР «ДТЕК Мережі» за допомогою калькулятора розрахунку потужності.