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    «Укренерго» пройде сертифікацію відповідно до стандартів Євросоюзу

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    Проходження сертифікації у ЄС означає продовження процесу інтеграції у европейську енергетичну систему - «Укренерго» пройде сертифікацію відповідно до стандартів Євросоюзу
    Проходження сертифікації у ЄС означає продовження процесу інтеграції у европейську енергетичну систему
    фото з відкритих джерел

    ЄС затвердив сертифікацію компанії, необхідну для поєднання української енергетичної системи з європейською

    Секретаріат Енергетичного Співтовариства (Energy Community) підтвердив незалежність НЕК «Укренерго» та надав згоду на остаточну сертифікацію українського оператора. Про це повідомила членкиня Національної комісії держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Ольга Бабій.

    «Секретаріат Energy Community підтвердив незалежність НЕК «Укренерго» та надав згоду на остаточну сертифікацію українського оператора системи передачі», – повідомила Ольга Бабій.

    Зазначається, що проходження сертифікації відповідно до стандартів Євросоюзу необхідне для поєднання української енергетичної системи з європейською.

    Як повідомлялося раніше, залучення єврооблігацій «Укренерго» на суму 825 мільйонів євро стало провальним через ручне втручання з боку влади в розподіл коштів між підприємствами зеленої енергетики, результатом якого стало блокування виплат на адресу компанії ДТЕК ВДЕ.

    Про це заявив операційний директор компанії Elementum Energy Олександр Подпругін, перебуваючи в Копенгагені – на міжнародній конференції, де обговорюються перспективи розвитку відновлюваної генерації.

    Нагадаємо, нещодавно Білорусь припинила імпорт електроенергії до України, але невдовзі відновила його.

    Зазначимо, право на імпорт електроенергії з Білорусі – 400 МВт на всі години – на добовому аукціоні «Укренерго» виграла нещодавно створена компанія «ТЕТ груп», власником якої став колишній голова «Д.Трейдінг» Віталій Бутенко. Компанія «Д.Трейдінг» була створена енергохолдингом «ДТЕК».

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    Теги: ЄС ДТЕК уряд Укренерго
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    «Укренерго» пройде сертифікацію відповідно до стандартів Євросоюзу