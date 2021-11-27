Лежали штабелями у їдальні: чоловік розповів, як його рятували від Covid-19 у Дніпрі

Після хвороби Максим Карпенко вирішив вакцинуватися

Дніпрянин Максим Карпенко, який раніше не вірив у вакцинацію, на собі відчув, що таке коронавірус. Про це пише «Наше місто».

«Три тижні у міськлікарні №9 (ковід-відділення), 60% ураження легень. Спочатку був стан застуди, лікувався чайками, потім почала підніматися температура до 38, підключаємо антибіотики (сімейний лікар), починають хворіти легені, пропадають смак та запахи. На сьомий день стан жахливий. Мене госпіталізували», – описав початок хвороби дніпрянин.

Перебування в лікарні для нього стало жахом.

«Той жах, який я відчув у перші дні перебування у ковід-відділенні, був за межею, – розповів Максим. – Лежимо в їдальні всі разом, чоловіки, жінки, які тільки надійшли, вже майже вилікувалися. Включили опалення, яке так шпарить, що дихати ще важче, рятує лише кисень. Персонал, якому дуже вдячний, працює на розрив (80 хворих у відділенні). Першої ночі померло троє людей. Розумію, що це не сон, а реальність, де я перебуваю. Думки плутаються. Страшно. Дуже», – пригадує Максим.

На щастя, йому вдалося вилікуватися. Максим твердо для себе вирішив, що через 4-5 місяців буде щеплюватися.

«Зараз багато суперечок – вакцинуватися чи ні, – каже він. – Ось те, що я побачив і почув, коли лежав у ковід-відділенні: 99% хворих – це нещеплені люди у віці 50+, які мають супутні захворювання. Так, був один дідусь, який захворів через півроку після щеплення (CoronaVac), але легко переніс хворобу. Ось така сумна статистика. Робіть висновки самі, нікого не хочу переконувати, а тим більше переконувати, але через півроку я вакцинуюсь», – резюмує Максим Карпенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Дніпрі пацієнти з коронавірусом лежать у коридорах, у лікарнях не вистачає місць.

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