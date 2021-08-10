ДТЕК наростив видобуток вугілля до 10 млн тонн з початку року

Всього у цьому році «ДТЕК Енерго планує видобути майже 17 млн тон газового вугілля

Компанія «ДТЕК Енерго» за 7 місяців 2021 року наростила обсяги видобутку вугілля до 10 млн тонн. Про це повідомила прес-служба компанії.

«Незважаючи на кризу в енергетиці, за січень-липень цього року на шахтах ДТЕК Енерго ввели у роботу 17 нових лав та видобули майже 9,8 млн тонн вугілля марки «Г». Щоб забезпечити стабільний безперервний видобуток, було підготовлено понад 51 км нових гірничих виробок», – йдеться в повідомленні.

За даними компанії, всього у цьому році компанія планує видобути майже 17 млн тон газового вугілля. Крім того, протягом серпня – грудня 2021 року на шахтах «ДТЕК Енерго» планується введення у роботу ще 15 нових лав.

«Незважаючи на загрозливі явища в енергетиці та критичну ситуацію з доступністю фінансових ресурсів у виробників електроенергії, ДТЕК Енерго, як надійна і відповідальна компанія, робить все необхідне, щоб забезпечити стабільність української енергосистеми в період літніх піків енергоспоживання та напередодні опалювального сезону. Ми завжди готуємося до зими заздалегідь», – зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

В компанії нагадали, що в окремі дні липня в енергосистемі одночасно працювало до 28 енергоблоків ТЕС «ДТЕК Енерго». Того ж місяця компанія майже вдвічі збільшила середньодобовий обсяг відпуску електроенергії в порівнянні з червнем. ТЕС «ДТЕК Енерго» виробили 2,3 млрд кВт-год електроенергії за найнижчим тарифом, для чого було використано понад 1,2 млн тонн вугілля. При цьому, ціна електроенергії не покривала навіть собівартість вугілля.

Як відомо, станом на 9 серпня на складах ТЕС ДТЕК Енерго знаходиться понад 510 тисяч тонн вугілля. Їх запаси поповнюються на щоденній основі.

Нагадаємо, запаси вугілля на складах українських ТЕС 9 липня збільшилися на 13 900 тонн (+1,8%), свідчать дані Міністерства енергетики. Це максимальний добовий приріст запасів вугілля з початку літа. Учора на ТЕС прибуло 51 300 тонн вугілля, а спалено для виробництва електроенергії – 37 600 тонн. Найбільше вугілля за добу надійшло на Бурштинську, Криворізьку та Ладижинську ТЕС (усі – «ДТЕК Енерго»).