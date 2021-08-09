Посол Британії порадила Україні закрити вугільні шахти

Британський посол пояснила, чим загрожують українцям вугільні шахти

Глобальна зміна клімату в Україні відбувається швидше, ніж в інших країнах світу. Тому вугільні шахти необхідно закривати і переходити на інші «зелені» перетворення в енергетиці. Таку думку в інтерв’ю ВВС News Україна висловила британський посол в Києві Мелінда Сіммонс.

«Я кажу це як представник країни, яка розбирається в цьому, може, краще за інших. Тому що ми пройшли через дуже болючий процес закриття вугільних шахт», – наголосила дипломат і додала, що зараз Британія – одна з найуспішніших країн в плані диверсифікації джерел енергоресурсів.

Сіммонс назвала скорочення видобутку вугілля «одним з найболючіших перетворень, які Україна повинна пройти на цьому шляху».

«Відмовитися від викопного палива в країні, яка має довгу історію його використання і де цілі громади залежать від цього видобутку, де це основна робота і головне джерело доходів, - дуже непросто. Але якщо підходити до цього лише як до економічного чи політичного питання, це викличе проблеми, бо громади на місцях відчують, що їх позбавляють засобів до життя. Все це показує, яким має бути рівень діалогу, щоб люди погодилися і повірили, що економіка може зростати і на «зеленій» енергії», – наголосила дипломат.

Сімонс вважає, що такі перетворення вимагатимуть від людей досить серйозних змін, бо тільки зусиль уряду недостатньо.

«Усім доведеться докласти зусиль. Але допомога є доступною за умови, що уряд матиме чіткий план, а люди і місцеві громади розумітимуть, що, так, цей план матиме вплив на їхнє життя, що це дозволить їм зберегти свій бізнес», – пояснила британський дипломат.

Нещодавно міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський розповів, як українцям варто готуватися до природних катаклізмів та які незворотні процеси загрожують нашій країні.

Експерти переконані, що в Україні через зміну клімату вже через 50 років можуть з'явитися нові звірі та рослини, а деякі регіони перетворяться на пустелі.