ДТЕК запустить дві нові підстанції на Київщині для поліпшення якості електропостачання

В 2021 році компанія ДТЕК також почала будівництво підстанції «Софіївка»

Загальна вартість будівництва підстанцій «Гостомель» і «Козин» складе 220 млн грн

До кінця року «ДТЕК Київські регіональні електромережі» планує запустити в роботу підстанцію 110/35/10 кВ «Козин» та підстанцію 110/10 «Гостомель», що поліпшить електропостачання Ірпеня, Обухова та прилеглих населених пунктів. Про це йдеться в повідомленні компанії.

«На завершальній стадії знаходяться два масштабних проекти – реконструкція підстанції 110/10 «Гостомель», яка завершена на 70% і будівництво підстанції 110/35/10 кВ «Козин», що завершено на 80%. Компанія планує включити в роботу ці об'єкти вже восени поточного року», – йдеться в повідомленні.

Загальна вартість будівництва підстанцій «Гостомель» і «Козин» складе 220 млн грн.

Після завершення будівництва підстанції забезпечать клієнтів компанії додаткової потужністю, дозволять експлуатувати обладнання без перевантаження, що підвищить якість і надійність енергопостачання клієнтам компанії в цих регіонах.

Крім того, в 2021 році компанія почала будівництво підстанції «Софіївка». Вона стане надійним джерелом живлення для жителів Києво-Святошинського енерговузла, який активно розвивається. Планується завершити її будівництво в 2022 році. Загальна вартість проекту складе 137 млн грн.

У 2021 році інвестиційна програма «ДТЕК Київські регіональні електромережі» збільшена на 79% в порівнянні 2020 роком – з 342 млн до 614 млн грн.

Нагадаємо, Кабмін планує знизити тарифи на електроенергію для населення за рахунок різкого скорочення витрат на ремонти обладнання та лінії електропередачі, 70% яких і так знаходяться в аварійному стані. Це рішення розкритикували міжнародні та галузеві асоціації, вказавши на неприпустимість його прийняття.

Втрати в українському електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам в 20 млрд грн щорічно.

Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКП прийняла рішення про введення в країні RAB-регулювання. Мета – збільшити інвестиції в заміну і оновлення електричних мереж. У 2021 році інвестиції в електричні мережі зросли на 30-40%.