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    Одещина: на реконструкцію та оновлення мереж у 2021 році буде використано 800 млн грн

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    Кабмін планує знизити тарифи на електроенергію для населення за рахунок різкого скорочення витрат на ремонти обладнання та лінії електропередачі - Одещина: на реконструкцію та оновлення мереж у 2021 році буде використано 800 млн грн
    Кабмін планує знизити тарифи на електроенергію для населення за рахунок різкого скорочення витрат на ремонти обладнання та лінії електропередачі

    Втрати в українському електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам в 20 млрд грн щорічно

    ДТЕК Одеські електромережі планує до кінця року завершити реконструкцію понад 92 кілометрів електричних ліній. Про це йдеться в повідомленні компанії. «Технічне оновлення стало можливим завдяки впровадженню стимулюючих інвестиції RAB-тарифів в 2021 році. Вони дозволили компанії інвестувати в 2021 році на 72% більше коштів у порівнянні 2020-м. Ці кошти спрямовуються на модернізацію і розвиток енергетичної інфраструктури регіону відповідно до потреб міста і його жителів», – запевнили в компанії. У 2021 році компанія планує інвестувати в електричне мережі рекордні 821 млн грн. Всього в поточному році ДТЕК Одеські електромережі планують повністю замінити понад 92 кілометрів ліній електропередачі і 40 розподільних пунктів і трансформаторних підстанцій. Для порівняння, в 2020 році компанія мала можливість оновити тільки 25 об'єктів.

    Нагадаємо, , 70% яких і так знаходяться в аварійному стані. Це рішення розкритикували міжнародні та галузеві асоціації, вказавши на неприпустимість його прийняття.

    Втрати в українському електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам в 20 млрд грн щорічно. Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКУ прийняло рішення про введення в країні RAB-регулювання. Мета – збільшити інвестиції в заміну і оновлення електричних мереж. У 2021 році інвестиції в електричні мережі зросли на 30-40%.

    Теги: Одеса електроенергія Одещина ДТЕК
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    Одещина: на реконструкцію та оновлення мереж у 2021 році буде використано 800 млн грн