ДТЕК став найкращим роботодавцем 2021 року за версією Delo.ua

«Люди – головний ресурс та конкурентна цінність компанії», – директорка з персоналу, соціального розвитку та екології ДТЕК Семич

В ДТЕК працюють 60 тисяч людей

ДТЕК переміг у номінації «Найкращий бренд роботодавця» від журналу «ТОП100. Рейтинги найбільших», видавництва Delo.ua. Олена Семич – директорка з персоналу, соціального розвитку та екології ДТЕК увійшла до переліку 30 найкращих HR-директорів України за версією видання.

«Люди – головний ресурс та конкурентна цінність компанії. ДТЕК підтримує талановиту молодь, компанія надає підтримку своїм співробітникам, допомагає їм розкривати свій потенціал та реалізовуватися в професії», – зазначила Олена Семич.

За словами Семич, компанія ДТЕК активно залучає молоді таланти та інвестує в розвиток персоналу.

«У своїй діяльності компанія ДТЕК орієнтується на глобальні цілі ООН і стандарти ESG. Ми робимо все, щоб відповідати всім сучасним трендам, випереджати розвиток ринку праці, реагувати на різноманітні виклики і задавати тренди в нашій галузі», – підкреслила директорка з персоналу, соціального розвитку та екології.

Сьогодні в ДТЕК працюють 60 тисяч людей, і компанія вдячна кожному з них за щоденну наполегливу працю. Їх самовіддана робота формує надійну репутацію бізнеса і виводить компанію на новий рівень ефективності та конкурентоспроможності. Відзнака «Найкращий бренд роботодавця» – результат роботи кожного співробітника компанії.

Рейтинг найкращих HR-директорів за версією видання Delo.ua складали з урахуванням трьох оціночних факторів: 20% голосування читачів на сайті Delo.ua, 60% думка експертного журі, 20% вибір редколегії.

Експерти оцінювали кандидатів за чотирма критеріями: політика розвитку різноманітності й інклюзії, лояльність співробітників до бренду роботодавця, система кар'єрного зростання і підходи до розвитку персоналу, ціннісну пропозицію компанії та її репутацію на ринку.



Нагадаємо, 29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України – HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом «ТОП-100. Рейтинги найбільших». Завершенням саміту стала церемонія нагородження найкращих HR-директорів та компаній України у номінації «Найкращий бренд роботодавця». У лонг-лист рейтингів «Найкращий роботодавець» та «Найкращий HRD» увійшли майже 200 українських компаній та їхніх кадрових управлінців. Топ-30 визначали експерти з національних і міжнародних рекрутингових агентств. Повний рейтинг та його методологія буде опубліковано у найближчому номері журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших».