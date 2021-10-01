Київ опинився в десятку мегаполісів світу з найбруднішим повітрям

У більшості районів Києва повітря нездорове

Станом на ранок 1 жовтня Київ знаходиться на 8 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 110 при нормі у 50. Стан забруднення повітря характеризується як «нездоровий для чутливих груп».

Дані ресурсу Iqair

Інтерактивна карта з визначенням індексу якості повітря в реальному часі теж свідчить про високу забрудненість у Києві. Згідно з її даними, в більшості районів столиці України рівень забруднення повітря «нездоровий» або «нездоровий для чутливих груп».

Карта забрудення повітря у реальному часі

Карта якості повітря ЛУН Місто Air показує, що наразі в Києві «повітря нездорове для чутливих груп».

Карта якості повітря ЛУН Місто Air

1 жовтня в Києві сонячно, вдень від +13 до +15 градусів, а вночі може похолодати до +3 градусів.

За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні, антициклональний характер погоди не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.