«Слуга народу» пояснила, скільки коштуватиме вікенд депутатів у Трускавці

Євгенія Кравчук: «Партія при цьому нічого не оплачує для народних депутатів»

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук розповіла, скільки грошей представники фракції витратять на збір у Трускавці.

«Щодо того, як ми оплачуємо цю поїздку: кожен депутат сам займається своєю логістикою. В нас є бронювання на нічний поїзд для тих, хто хоче їхати з Києва потягом. Але хтось їде автівкою, хтось літаком, бо мають ще якісь додаткові справи. Усі за власний кошт», – сказала вона.

За словами Кравчук, партія при цьому нічого не оплачує для народних депутатів.

«Вона просто не має цього права, бо це порушення антикорупційного законодавства. Якщо партія щось і оплачує, то виключно для своїх працівників, які беруть участь в організації процесу, але не для депутатів. Які саме витрати будуть у партії, буде відображено у звіті НАЗК. А якщо проживання в номері буде на двох (до речі, так було і минулого разу), то якось розділити цю суму на дві доби зможуть всі колеги», – каже заступниця голови фракції «Слуга народу».

Заїзд в учасників з’їзду 1 жовтня. Вже з обіду починається робота. Субота, 2 жовтня – цілий день, і в неділю виїзд.

Увечері 30 вересня представники партії «Слуга народу» організовано відправлялися на збори до Трускавця з залізничного вокзалу Києва.

Нагадаємо, раніше Євгенія Кравчук розповіла, чому збори представників партії вирішили організувати у Трускавці, а не іншому місті України.

Нагадаємо, журналісти довідались, що робитимуть депутати зі «Слуги народу» під час з'їзду в Трускавці.

Вже відомо, що під час виїзного засідання фракції «Слуги народу» в Трускавці за участі президента Володимира Зеленського будуть обговорюватися кадрові питання.