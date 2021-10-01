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    Аварії залишили центр Києва без світла (список вулиць)

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    Без світла лишилися будинки в центрі столиці - Аварії залишили центр Києва без світла (список вулиць)
    Без світла лишилися будинки в центрі столиці
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Причини аварій поки що невідомі

    У п’ятницю, 1 жовтня, вранці сталося аварійне відключення електроенергії в центрі Києва.

    Як повідомляє «Главком», без світла лишилися житлові будинки, школи і дитячі садочки. Зокрема, немає електроенергії у школі №138 та дитячому садочку №35.

    Карта аварійних відключень електроенергії в Києві
    Карта аварійних відключень електроенергії в Києві

    Згідно з даними ДТЕК «Київські електромережі», сталися аварійні відключення електроенергії на вулицях:

    • Січових стрільців,
    • Обсерваторній,
    • Кудрявській,
    • Кудрявському узвозі,
    • Несторівському провулку,
    • вул. Стрітенській,
    • вул. Стрілецькій.

    Планується відновлення електропостачання об 11:00.

    Теги: Київ електроенергія аварія ДТЕК
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    Аварії залишили центр Києва без світла (список вулиць)