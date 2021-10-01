Аварії залишили центр Києва без світла (список вулиць)
Без світла лишилися будинки в центрі столиці
Фото ілюстративне з відкритих джерел
Причини аварій поки що невідомі
У п’ятницю, 1 жовтня, вранці сталося аварійне відключення електроенергії в центрі Києва.
Як повідомляє «Главком», без світла лишилися житлові будинки, школи і дитячі садочки. Зокрема, немає електроенергії у школі №138 та дитячому садочку №35.
Карта аварійних відключень електроенергії в Києві
Згідно з даними ДТЕК «Київські електромережі», сталися аварійні відключення електроенергії на вулицях:
- Січових стрільців,
- Обсерваторній,
- Кудрявській,
- Кудрявському узвозі,
- Несторівському провулку,
- вул. Стрітенській,
- вул. Стрілецькій.
Планується відновлення електропостачання об 11:00.