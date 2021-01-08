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    Економіка та фінанси

    ДТЕК створює інвестиційний хаб нової української енергетики в Лондоні

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    ДТЕК відкрив офіс у Великобританії в 2013 році - ДТЕК створює інвестиційний хаб нової української енергетики в Лондоні
    ДТЕК відкрив офіс у Великобританії в 2013 році

    Початок роботи інвестиційного хабу заплановано на кінець першого півріччя 2021 рок

    Компанія ДТЕК розширює присутність в столиці Великобританії і створює інвестиційний хаб для компаній і фондів, що бажають інвестувати в Україну, а також для українських підприємців, які вірять в перспективність української енергетичної галузі та її потенціал.
    Про це йдеться в повідомленні компанії.
    «Ми створюємо хаб для залучення інвестицій в проекти нової енергетики в Україні. В першу чергу це стосується відновлювальних джерел енергії, систем накопичення енергії та енергетичних проектів із використанням водню. Разом зі збільшенням видобутку газу та розвитком мереж саме ці напрями визначені пріоритетними у наші стратегії, презентованій в грудні 2020 року», – цитує прес-служба слова генерального директора ДТЕК Максима Тімченко.
    Новий офіс буде розташовано в діловому центрі міста – лондонському Сіті, де сконцентровані найстаріші банки, найпотужніші інвестиційні та венчурні фонди Європи.
    В компанії наголосили, що основна мета нового офісу - створити екосистему для залучення інвестицій та інноваційних технологій в нову енергетику України.
    Початок роботи інвестиційного хабу заплановано на кінець першого півріччя 2021 року, після подолання пандемії. Операційну діяльність з залучення інвестицій в Україну у Великій Британії буде здійснювати спеціально створена компанії DTEK International Ltd.
    ДТЕК відкрив офіс у Великобританії в 2013 році. Останні три роки у Лондоні працює команда з міжнародних ринків капіталу, яка управляє відносинами з міжнародними інвесторами.
    В 2019 році ця команда успішно реалізувала випуск зелених єврооблігацій для фінансування проектів ДТЕК у відновлюваній енергетиці України.
    Теги: енергетика інвестиції Велика Британія ДТЕК
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