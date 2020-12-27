ДТЕК озвучив пріоритетні напрямками розвитку на найближче десятиліття
Голова Консультаційної Ради ДТЕК підкреслив, що технологічні інновації продовжують бути необхідною складовою енергетичного переходу
Глобальний перехід від викопних до відновлювальних джерел енергії вплине на геополітику, світову економіку і екологію планети. Інновації та цифрові технології дозволять здійснити трансформацію енергетичного сектора України і успішно інтегруватися в нові світові економічні процеси. Саме тому ці напрямки розвитку будуть пріоритетними для ДТЕК в найближчому десятилітті. Про це йшлося в рамках організованого ДТЕК круглого столу «Енергетична трансформація», в якому взяли участь керівники напрямків інновацій, цифрової трансформації і технологій компанії.
«Сучасна енергетика неможлива без нових технологій. Інновації - це про те, щоб завжди бути на крок попереду, щоб залишатися лідером. Цю нашу філософію ми відобразили в трьох горизонтах інновацій, які є по суті нашим road map в період трансформації компанії», - підкреслив директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе.
За його словами, горизонт один - це пошук інноваційних рішень, спрямованих на підвищення рівня безпеки, економічності й екологічності вже існуючих бізнесів компанії. Горизонт два - це пошук рішень для адаптації до змін в енергетиці, зазначив Вольпе.
«У цьому горизонті ми запустили спільний з Honeywell проект по будівництву першої в Україні промислової системи накопичення енергії. Також в рамках цього горизонту ми працюємо над рішеннями в сфері водневих технологій. Зокрема, починаємо розробляти водневу стратегію ДТЕК, а також маємо намір реалізувати локальний пілотний водневий проект», – підкреслив Вольпе.
Третій горизонт, за словами директора з інновацій ДТЕК передбачає створення нових бізнесів і бізнес-моделей, не пов'язаних з енергетикою. «Тобто це будь-який напрямок, в якому ми побачимо для себе можливості», –- сказав Вольпе.
Як підкреслив керівник програми MODUS з цифрової трансформації ДТЕК, Дмитро Осика, глобальна мета ДТЕК – стати цифровим підприємством, де люди і технології ефективно співпрацюють, де працюють нові бізнес-моделі і процеси, сформована цифрова культура, співробітники відкриті до нового і готові експериментувати. «Ми віримо, що це можливо вже в перспективі 2025+ року», – сказав він.
За його словами, цифрова трансформація дозволить ДТЕК підвищити операційну ефективність, гнучкість і керованість бізнесу, безпеку виробництва і посилить розуміння ринку і зв'язку з клієнтами. «Перша хвиля цифровізації, яка почалася в 2019 році і охопила шахти, ТЕС, мережі, логістику і HR принесла тільки економічний ефект в розмірі 230 млн гривень», – сказав Осика.
«Цифрова трансформація – це шлях, який наближає до майбутнього. Три важливих слова, які потрібно нам запам'ятати, - це адаптація, інновація і трансформація. Щоб бути в майбутньому більш стійкими, підключеними і взаємопов'язаними (connected), надійними та ефективними, треба вже сьогодні адаптуватися до нових реалій, впроваджувати інновації і трансформуватися», – підкреслив він.
За словами технічного директора ДТЕК Філіпа Лекебуша, інновації та цифровізація невіддільні від культури і того, як працює ДТЕК. Саме вони допомагають компанії розробляти ефективні рішення і долати багато проблем, додав він.
«ДТЕК не тільки слідує технологічним трендам, але і фактично готовий формувати нову інноваційну та цифрову культуру, яка в більш широкому масштабі може справити позитивний вплив на майбутнє всієї країни. Ми повинні постійно працювати над трансформацією, адже весь світ і всі компанії щодня змінюються й удосконалюються. Звичайно, трансформація несе ризики і невизначеність, але головне - не боятися майбутнього, його потрібно формувати», – сказав Філіп Лекебуш.
Йохан Бастін, голова Консультаційної Ради ДТЕК підкреслив, що технологічні інновації продовжують бути необхідною складовою енергетичного переходу. «Інновації - це не просто технології, вони повинні бути присутніми в корпоративній культурі, в стратегії, в протидії змінам клімату, забезпеченні безпеки праці співробітників. Все це вписано в ESG стратегію ДТЕК, яка була прийнята в минулому році», – зазначив Бастін.