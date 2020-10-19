ДТЕК Нафтогаз завершив будівництво свердловини на одному з найскладніших газових родовищ країни



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За рахунок використання провідних технологій термін буріння був скорочений до 141 діб

ДТЕК Нафтогаз завершив буріння свердловини №59 глибиною 5245 м на Мачухському газоконденсатному родовищі. За словами експертів, це родовище є одним з найскладніших в Україні, тому що його газові поклади характеризуються аномально високими пластовими тисками – понад 1000 атм і температурою на забої 160-170° С. Тому для ефективного освоєння запасів компанія застосовує унікальний технологічний підхід та інноваційні рішення.

Як повідомляє прес-служба, за рахунок використання провідних технологій термін буріння був скорочений до 141 діб. Раніше такі свердловини на родовищі будувалися до року і більше. Буровим підрядником виступило ТОВ «Сервіс-Ойл» з установкою Drillmec-350, оснащеною системою верхнього приводу Top Drive. Долотний сервіс забезпечила компанія NOV. Традиційно бурові розчини були надані компанією «Геосінтез-Інженіринг». Управління траєкторією стовбура свердловини, автоматичний контроль вертикальності, оптимізацію забійних параметрів і процесу буріння здійснила міжнародна компанія Schlumberger.

Вперше на Мачухському родовищі буріння секції 8,5" також велося на вуглеводневому розчині, завдяки чому вдалося мінімізувати ризики і скоротити час будівництва секції на 11 діб. При цьому якість кріплення експлуатаційної колони є найкращою на родовищі.

За словами генерального директора ДТЕК Нафтогаз Ігора Щурова, незважаючи на несприятливу кон'юнктуру на нафтогазовому ринку, компанія продовжує інвестувати в розвиток українського газовидобутку: «Цього року ми успішно завершили буріння трьох свердловин і продовжуємо будівництво ще двох. Загальний обсяг інвестицій ДТЕК Нафтогаз в буріння за 2020 рік складе близько 3 млрд грн – це наш внесок у зміцнення енергонезалежності України».